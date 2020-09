Cati primari si presedinti de consilii judetene au partidele politice din Romania

Social-democratii au obtinut peste 1.400 de primari si 20 de Consilii Judetene, arata sursele Adevarul.ro Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, dupa inchiderea urmelor de vot , ca PNL , partidul pe care il conduce, a inregistrat o victorie istorica in alegerile locale 2020."Pentru noi, PNL, este o zi istorica! Pentru prima data, de la Revolutie, in ultimii 30 de ani, Partidul National Liberal a inregistrat o victorie in alegeri invingand PSD fara drept de apel.Este cel mai spectaculos rezultat al PNL in ultimii 30 de ani. Suntem la a treia victorie: am castigat europarlamentarele, alegerile prezidentiale la un scor istoric si iata ca azi am castigat si localele", a declarat Orban.PNL are 1.237 de primari si 17 presedinti de Consilii Judetene. In ceea ce priveste Alianta USR -PLUS, in ciuda rezultatului in Capitala, in teritoriu USR nu a obtinut decat 45 de primari si niciun Consiliu Judetean. UDMR a inregistrat un scor mai bun decat la alegeri locale de acum patru ani, castigand patru Consilii Judetene si 199 de primarii.In ceea ce priveste partidul lui Traian Basescu , la fel ca in cazul USR, PMP-istii nu au avut niciun candidat care sa castige functia de presedinte la Consiliul Judetean, in schimb PMP-ul are 50 de primari.ProRomania si ALDE au castigat doar 35, respectiv 15 primarii din Romania.