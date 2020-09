Ce nu poate face Nicusor Dan... puteti face voi!

La Bucuresti, candidatii nu se dau in vant dupa dezbateri si incearca sa isi faca campanie mai mult in online sau in mediu controlat, dand interviuri acolo unde stiu ca moderatorii nu le vor pune intrebari incomode. De aici vine si senzatia de campanie anosta. Nu vedem un meci de tenis intre doi adversari, ci fiecare pare ca se joaca cu mingea "la perete".Alegatorii sunt mai atenti inca la evenimentele de zi cu zi si mai putin la campania electorala. Pandemia, inceperea noului an scolar, situatia din spitale sunt inca principalele probleme pe care le au oamenii. Trafic, infrastructura, mediu si alte teme sunt pe locul doi in aceasta perioada.Candidatii incearca sa isi desfasoare activitatile politice in acest mediu, mai putin propice unei campanii electorale.Conform ultimului sondaj "scapat" pe surse de liberali, Nicusor Dan are un avantaj minim in fata adversarei sale, Gabriela Firea . 31% versus 29%.Acest lucru ne arata ca Nicusor Dan nu a reusit pana acum sa capaciteze potentialul de vot pe care il are. PNL si USR au impreuna, in Bucuresti aproape 50%. Faptul ca, votantii celor doua partide inca nu se exprima in favoarea candidatului desemnat de acestea, reprezinta cea mai mare problema.Nicusor Dan e un comunicator slab, care nu da senzatia unui om puternic, ce poate misca lucrurile. In interviurile pe care acesta le acorda televiziunilor, se poate lesne observa lipsa discursului politic si a spontaneitatii. Practic nu reuseste sa trezeasca nicio emotie. El poate fi credibil atunci cand vorbeste pe teme de administratie si cam atat. Are expertiza in acest domeniu, cunoscand bine problemele orasului. Poate fi un primar bun, dar sigur nu poate fi un actor bun. Iar in campanie, politicianul trebuie sa fie in primul rand actor, pentru a-i determina pe oameni sa il aleaga.Daca alegerile pentru primaria Capitalei aveau loc anul trecut, probabil Nicusor Dan castiga lejer.Contextul politic nu mai e acelasi. Tensiunea s-a descarcat la euro-parlamentare, pandemia a venit si a schimbat atentia de la problemele locale, de la problemele "normale" din vremurile "normale".Romanii au inceput sa "uite" guvernarea PSD . Au inceput sa uite ca, din 2011, PSD a fost la butoane, a detinut guvernarea. Problemele aparute ca urmare a pandemiei aproape ca au sters cu buretele anii de guvernare PSD. Noua ani in care nu am avut mari realizari in infrastructura, in educatie sau in sanatate. Nu s-au construit spitalele promise, nu s-au construit autostrazile desenate de Dragnea pe hartie, iar absorbtia fondurilor europene a fost la pamant.In ultimii 4 ani, Romania s-a aflat intr-un continuu un razboi pentru mentinerea statului de drept. Au fost sute de mii de oameni in strada, care au fost tratati cu dispret sau au fost cotonogiti.Candidatul PSD, Gabriela Firea, este un exponent autentic al social democratilor. A facut acelasi tip de politica toxica, ca cea a partidului sau. Mai putine investitii, mai multe vouchere, mai multe promisiuni, mai putine fapte. A incercat sa creeze o "realitate paralela", cu ajutorul unei prese platita generos din fonduri publice, unde zi de zi s-au pompat bani, pentru a se crea senzatia ca "primarul face". A infiintat "celebrele" companii municipale doar pentru a evita licitatiile si pentru a asigura un loc de munca bine platit protipendadei de partid.Daca s-ar compara activitatile guvernelor PSD cu cele ale guvernarii locale, conduse de Firea in Bucuresti, s-ar observa aceleasi caracteristici. Nu difera prea mult modul de operare. Functii pentru partid, promisiuni incalcate, mita electorala , proiecte prost facute.Din pacate, toate aceste lucruri par acum undeva foarte departe in timp. Nicusor Dan nu are capacitatea sa le aduca in atentie, nu are capacitatea sa trezeasca aceste amintiri.Cei care pot face ca Firea sa piarda alegerile sunt cei care au stat zile in sir in piata, protestand, sunt toti cei care vor un alt tip de administratie.Ce nu poate face Nicusor Dan, pot face cei care s-au mobilizat de-a lungul anilor impotriva PSD. Mobilizarea votantilor anti-PSD o vor putea face oamenii neangajati politic, care pot schimba cursul acestor alegeri prin doua gesturi simple: vorbind cu vecinul de langa ei si mergand la vot.