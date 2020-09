Ce se intampla la Deveselu, unde primarul decedat, Ion Aliman, a castigat alegerile

Ion Aliman, primarul comunei Deveselu, din judetul Olt, s-a inscris in cursa pentru un nou mandat, fiind sustinut de PSD . El a fost confirmat cu COVID-19 in data de 4 septembrie si a fost internat la spitalul suport COVID-19 din Caracal. Starea sa de sanatate s-a deteriorat si a fost transferat la Spitalul Colentina din Capitala, unde a murit pe data de 17 septembrie.Desi primarul a decedat cu zece zile inainte de alegerile locale din acesta toamna, buletinele de vot au fost tiparite inainte de acest eveniment, iar alegatorii au pus stampila pe numele acestuia, transformandu-l in castigator.Potrivit datelor partiale prezentate de rezultatevot.ro, Ion Aliman a fost votat de 1.057 de persoane (63,98%). Contracandidatul sau, Emanuel Nica, a strans doar 388 de voturi (12,53%), iar Ion Paun (PMP) a fost votat de 207 persoane (23,49%).Duminica seara, locuitorii din Deveselu au mers la mormantul lui Ion Aliman pentru a-i aduce un omagiu avand in vedere ca luni ar fi fost ziua lui de nastere, a explicat viceprimarul Nicolae Dobre.Citeste si: