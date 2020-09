Ce vrea sa faca in Sectorul 2 primarul Radu Mihaiu: crese si gradinite, parc de afaceri, sensuri unice si parcari

Trotuare libere pentru pietoni si parcari pentru masini

Spatiu verde

Crese si gradinite in Sectorul 2

Solutii pentru antreprenori

Curatenie pe strazi

Credite garantate de primarie pentru consolidari private

Mihaiu, membru al Aliantei USR -PLUS, sustine ca va repara trotuarele deteriorate care au denivelari sau gropi, va accesibiliza trotuarele pentru persoanele care se deplaseaza in scaune rulante, respectiv cu marcaj tactil pentru persoanele cu deficiente de vedere. In plus, va implementa obstacolele pentru a preveni parcarile pe trotuare.De la conducerea primariei Sectorului 2, Mihaiu isi propune sa realizeze un sistem de administrare a locurilor de parcare, in care acestea vor fi inventariate, demarcate si se va tine evidenta lor. Mai mult, se va creea un site cu lista locurilor de parcare, starea lor (liber/ocupat), iar cetatenii pot depune cerere online si pot achita online taxa de inchiriere. De asemenea, se va realiza o licitatie publica pentru locurile de parcare de la primarie.Radu Mihaiu isi propune sa realizeze sensuri unice pe strazile sectorului si pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. In Sectorul 2 ar urma sa se construiasca parcari securizate pentru biciclete in zonele rezidentiale, parcari rezidentiale supraetajate si o parcare de tip park&ride la intersectia autostrazii A3 cu Petricani.Pentru ciclisti, Mihaiu spune ca va continua investitia in piste de biciclete integrate in circuitul de mobilitate urbana, precum Obor - Soseaua Colentina - Doamna Ghica - integrare cu pista de pe Soseaua Petricani; Stefan cel Mare - Barbu Vacarescu cu ramificatie pe bulevardul Lacul Tei. Primarul propune construirea unui traseu de biciclete de 3,5 km, intre Obor/ Moara lui Asan si intersectia dintre Calea Floreasca si Sos Fabrica de Glucoza. Traseul utilizeaza vechea cale ferata Baneasa-Obor si are un numar redus de intersectii cu drumurile pe care circula masini.In plus, se propune un traseu feroviar urban intre Gara Obor - Pipera (Bariera Petricani) - Gara de Nord, astfel incat locuitorii sectorului 1 si ai sectorului 2 sa poata merge la munca in Pipera cu trenul.Malurile salbei de lacuri din estul Sectorului 2, Fundeni (inclusiv Insula Fundeni), Dobroesti, Plumbuita (inclusiv Insula Plumbuita) si malul nordic al lacului Tei, ar urma sa fie amenajate si sa aiba spatiu de promenada si piste de biciclete. Parcurile Verdi si Sticlariei vor fi, de asemenea, amenajate.In mandatul lui Mihaiu ar urma sa se planteze arbori in toate scuarurile din intersectii si in alte zone din sector, se va schimba modul in care se face toaletarea copacilor si se va creea o retea de monitorizare a poluarii in colaborare cu universitati, producatorii privati de echipamente de monitorizare si ONG-urile din domeniu pentru o cartografiere in timp real a nivelului de poluare generat.Mihaiu isi propune sa construiasca patru gradinite si crese publice in Sectorul 2, cu o capacitate de 240 de locuri. In plus, va propune extinderea programului gradinitelor si creselor publice din sector pana la ora 18:00.In programul electoral se propune introducerea autobuzelor verzi pe cateva trasee de transport scolar, in prima faza, cu ridicarea copiilor din statiile STB si lasarea lor in proximitatea scolilor de pe traseu. Proiectul este deja functional la nivelul primariei generale, pentru anumite scoli din sectoarele 1, 3 si 6.O alta intentie este de a extinde programul "Scoala dupa scoala" la toate scolile din Sectorul 2, pe baza cererilor parintilor, pana la ora 18:00, cu asigurarea in conditii de siguranta alimentara a unei mese calde pentru copii.In programul electoral, Mihaiu sustine ca va incerca sa obtina de la Primaria Capitalei relocarea Uzinei de Reparatii Ateliere Centrale STB. Spatiul unde se repara autobuze si tramvaie, situat intre Spitalul Colentina si Moara lui Assan, ar putea fi relocat la marginea Bucurestiului, pentru ca in centrul orasului sa se lanseze un concurs de revitalizare a zonei intr-un cartier de business, care sa atraga noi afaceri in cartier.Primarul Radu Mihaiu vrea sa revizuiasca contractul cu operatorul de salubritate si sa finalizeze licitatia pentru desemnarea unui nou operator, care va avea aspiratoare stradale si masini de maturat.Mihaiu sustine, in programul cu care a candidat pentru un mandat de primar, ca va renunta la taxa de habitat si va asigura infrastructura de colectare selectiva a asociatiilor de proprietari, pe strazi, in institutiile publice si in scoli si va incuraja colectarea selectiva prin bonificatii pentru cetateni. Pentru iarna, Mihaiu sustine ca va rezolva problemele infrastructurii de deszapezire.Mihaiu vrea ca primaria sa garanteze proiectele de consolidari private si sa intervina de urgenta asupra scolilor din sector care functioneaza in spatii neconforme din punct de vedere sanitar si al sigurantei la incendiu si cutremur. Mai mult, in sector se vor organiza proiecte de educatie comportamentala in caz de cutremur.