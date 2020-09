Cel mai longeviv ales local din Botosani. Un primar candideaza pentru al optulea mandat consecutiv

Atomei, care detine functia de primar din 1990, s-a inscris in competitia electorala din partea Partidului Social Democrat. El sustine ca decizia unei noi candidaturi a fost luata ca urmare a nevoii de continuitate in administratia comunei, dar si ca urmare a faptului ca are mai multe proiecte care nu au fost inca finalizate."Este o continuitate. Mai trebuie anumite lucruri facute, sunt proiecte care inca nu sunt finalizate si, din acest motiv, am decis sa candidez. Niciodata nu m-am gandit ca sunt cel mai longeviv. Faptul ca am ajuns sa fiu cel mai longeviv se datoreaza cetatenilor si muncii pe care am depus-o. Daca nu eram respectat si nu imi faceam treaba, sunt sigur ca oamenii nu imi dadeau votul", a declarat, primarul din Hudesti.Viorel Atomei, in varsta de 59 de ani, este profesor, insa in ultimii 30 de ani a facut doar administratie publica.Comuna Hudesti, situata in zona de Nord a judetului Botosani, la frontiera cu Ucraina, are 6.133 de locuitori, ea fiind compusa din satele Alba, Baranca, Baseu, Hudesti, Mlenauti si Vatra.