Cele mai ciudate sectii de votare: Romanii voteaza in baruri, camine de batrani sau in casele vecinilor

In realitate, din lipsa de spatii, autoritatile au improvizat mai multe sectii de votare.Astfel, in satul Radulesti, judetul Satu Mare, votantii pun stampila pe candidati direct de la bar. Tot in judetul Satu Mare, in satul Gelu, o sectie de votare a fost amenajata in caminul de batrani.In satele Prilog Vii, Micula si Agris, oamenii isi vor exprima optiunea de vot in case particulare ale unor localnici, care le-au pus la dispozitia Autoritatii electorale Permanente. Numai in casa din Micula sunt asteptati la urne 1.400 de cetateni.De asemenea, in satul Negresti-Oas au fost amenajate doua sectii de votare in containere unde sunt asteptati sa voteze peste 2.200 de persoane.O alta sectie deosebita gasim si in judetul Cluj unde in satul Moara de Padure, din comuna Baisoara, s-a improvizat o sectie de votare in care nici nu se pot respecta masurile de protectie anti-COVID.