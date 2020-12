Cererea PSD de renumarare a voturilor pentru Primaria Sectorului 1 a fost respinsa cu 6-5

Nu se va renumara

Cererea PSD de renumarare a voturilor de la Biroul Electoral al Sectorului 1 a fost respinsa. Dupa o sedinta de cateva ore, s-a hotarat ca voturile nu vor mai fi renumarate."Cererea de renumarare a fost respinsa cu 6 la 5. Desi exista temei legal pentru aceasta, s-a invocat ca nu exista temei legal, nu se mai da eficienta dispozitiilor legale, nu se mai da eficienta dispozitiilor hotararilor Biroului Electoral Central.Astazi, Biroul Electoral Central a dat o circulara prin care a dat posibilitatea Birourilor Electorale de Circumscriptie sa reverifice, aceasta reverificare tocmai asta presupune, renumararea pentru a vedea exact ce este in saci. Din pacate, votul a fost politic", a declarat Anca Dunca, reprezentant PSD in Biroul Electoral de Circumscriptie, citata de Antena 3. Solicitarea privind reluarea alegerilor la Sectorul 1 fusese adresata BEC de PSD, iar intre argumentele pe care se baza cererea era si inregistrarea din sala unde erau sacii de vot , aparuta in spatiul public.Voturile nu vor fi renumarate nici in sectoarele 2 si 5 si nici in judetul Calarasi, pentru ca nu sunt indeplinite criteriile procedurale in acest sens, potrivit Digi 24. Biroul Electoral Central a emis joi o circulara pentru aplicarea unitara a legii in procesul de reverificare a datelor inscrise in procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii la alegerile locale din 27 septembrie, ca urmare a numeroaselor cereri de renumarare a buletinelor.