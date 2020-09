Cifrele reale ale alegerilor locale 2020: Cati alesi votam, de fapt?

Romania are 41 de judete, plus municipiul-capitala Bucuresti. Astfel, 41 locuri de presedinte CJ in tara vor fi ocupate dupa alegeri.In tara sunt 2.685 de comune, 263 de orase, la care se mai aduga cele sase sectoare ale Capitalei. Astfel, dupa alegerile locale vor fi alesi 2.954 de primari.In ceea ce priveste numarul de consilieri judeteni si locali, acesta se calculeaza in functie de populatia judetelor, oraselor si comunelor si a numarului de alegatori inscrisi pe listele elctorale.De asemenea, Birourile electorale de circumscriptie au atributia sa stabilesca, pe baza numarului de alegatori inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare, comunicat conform dispozitiilor art. 20, numarul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidaturilor independente.In ceea ce priveste situata la nivelul judetelor, aceasta arata in felul urmator:In judetul Alba sunt 32 de locuri de consilieri judeteni si 21 de locuri in municipiul Alba Iulia.In Arad vor fi 34 de Consilieri Judeteni si 23 de consilieri locali la nivelul municipiului.Argesul va fi condus de 34 de consilieri judeteni, iar municipiul Pitesti va avea 23 de consilieri locale.In Bacau, candidatii se lupta pentru 36 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 23 in Consiliul Local al municipiului Bacau.Cu o populatie mai mica, in Bistrita vor fi doar 21 de locuri de consilier local, in timp ce la Consiliul Judetean vor decide doar 30 de politicieni.In componenta CJ Botosani vor fi 32 de consilieri, in timp ce in municipiul resedinta de judet vor fi alesi 23 de consilieri locali.Brasovul va fi condus de 34 de consilieri judeteni, iar municipiul va avea 27 consilieri locale.In Consiliul Judetean Braila sunt doar 30 de locuri disponibile, in timp ce la nivelul municipiului de resedinta sunt 27 de mandate de consilieri locali.Bucurestiul are un numar gigant de consilieri generali - 69, iar la nivelul sectoarelor sunt cate 27 de posturi de consilier local, cu exceptia Sectorului 3 unde sunt 31 la numar.La Buzau, candidatii se lupta pentru 32 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 23 in Consiliul Local al municipiului resedinta de judet.Consiliul Judetean Caras- Severin are 30 de locuri, in timp ce municipiul Resita are un Consiliu Local format din 21 de alesi.In Calarasi, candidatii se lupta pentru 30 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 21 in Consiliul Local.La Cluj sunt 36 de mandate in Consiliul Judetean si 27 in Consiliul local.In Covasna, candidatii se lupta pentru 30 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 21 in Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe.In Consiliul Judetean Dambovita vor fi 34 de alesi, iar Consiliul Local Targoviste va avea in componenta sa 21 de politicieni.Doljul va fi condus de 36 de consilieri judeteni, iar municipiul Craiova va avea 27 de consilieri locale.In Galati sunt 34 de locuri in Consiliul Judetean si 27 de locuri in Consiliul Local.In Giugiu, candidatii se lupta pentru 30 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 21 in Consiliul Local.Gorjul va fi condus de 32 de consilieri judeteni, iar municipiul Targu Jiu va avea 21 de consilieri locale.Judetul Harghita va fi condus de 30 de consilieri judeteni, iar municipiul Miercurea Ciuc va avea 19 consilieri locale.In Consiliul Judetean Hunedoara sunt 32 de locuri disponibile, in timp ce din Consiliul Local Deva vor face parte 21 de alesi locali.In Ialomita, candidatii se lupta pentru 30 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 21 in Consiliul Local al municipiului Slobozia.In Iasi, candidatii se lupta pentru 36 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 27 in Consiliul Local.Judetul Ilfov este condus de 30 de consilieri judeteni.Maramuresul va fi condus de 32 de consilieri judeteni, iar municipiul Baia Mare va avea 23 de consilieri locale.In Mehedinti sunt 30 de posturi de consilieri judeteni si 23 de locuri in Consiliul Local Drobeta - Turnu Severin.In Mures, candidatii se lupta pentru 34 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 23 in Consiliul Local al municipiului Targu Mures.Satu Mare va fi condus de 32 de consilieri judeteni, iar municipiul va avea 23 de consilieri locale.In Consiliul Judetean Salaj se vor afla 30 de alesi locali, in timp ce Zalaul va fi condus de alti 21 de politicieni.In Sibiu, candidatii se lupta pentru 32 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 23 in Consiliul Local al municipiului.Suceava va fi condusa de 36 de consilieri judeteni, iar municipiul de resedinta va avea 23 de consilieri locale.La Teleorman sunt 32 de consilieri judeteni la nivel decident si cate 19 consilieri locali in majoritatea oraselor mari din judet.La Timis sunt 36 de locuri in Consiliul Judetean si 27 in Consiliul local al Timisoarei.In Tulcea, candidatii se lupta pentru 30 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 21 in Consiliul Local.Valcea va fi condusa de 32 de consilieri judeteni, iar Ramnicul Valcea va avea 23 de consilieri locale.In Vrancea, candidatii se lupta pentru 32 de locuri disponibile in Consiliul Judetean si 21 in Consiliul Local al municipiului Focsani.Vasluiul va fi condus de 34 de consilieri judeteni, iar municipiul Vaslui va avea 23 de consilieri locale.