Cine este IT-istul Allen Coliban, noul primar al Brasovului

Studii si cariera

Avere

Allen Coliban (41 de ani) este vicepresedinte USR si Senator de Brasov. Este membru al Comisiei pentru mediu si al Comisiei pentru transporturi si infrastructura, parlamentar fiind ales in 2016.Allen Coliban s-a nascut si a crescut in Scheii Brasovului. A urmat Colegiul National "Andrei Saguna" si a absolvit Facultatea de Management din cadrul Universitatii Transilvania, din Brasov, dar si Facultatea de Automatica si Calculatoare la Universitatea Politehnica din Bucuresti.A fost sportiv de performanta si a facut schi, curling, adventure racing si orientare. A obtinut medalii la intrecerile nationale si internationale. Allen Coliban a reprezentat Romania la Abu Dhabi Adventure Challenge (2007) si la IGWA Guadeloupe (locul 7), dupa ce anterior a castigat mai multe concursuri in tara. La schi, a castigat locul 1 la Campionatele Universitare de Schi Alpin Grupa B (GS, 2005). La curling, a castigat o medalie de argint la Campionatul European - Grupa C (2013). A fost instructor in Scotia, Cehia, Germania, China, Japonia si a organizat Campionate Mondiale si Jocurile Paralimpice (2014), potrivit stirileprotv.ro Allen Coliban are o experienta de 10 ani in industria IT, opt ani in consultanta de business si fonduri europene, sase ani in dezvoltare organizationala si managementul performantei. La varsta de 20 de ani avea propria firma de software si clienti internationali, la 27 de ani era director de productie, iar la 31 de ani era presedinte de federatie, potrivit profilului de pe site-ul USR.Allen Coliban detine un teren dobandit in 2002, de 207 metri patrati, obtinut prin mostenire. Mai declara un apartament si o casa, dobandite tot in 2002, tot prin mostenire, apartamentul avand 45 de metri patrati, iar casa 150 de metri patrati, potrivit declaratiei de avere din 2020.Mai are un Volkswagen T4, fabricat in 1994, dobandit prin cumparare. Are doua conturi curente, unul deschis in 2015, cu un sold de 24.104 lei, si unul deschis in 2018, cu un sold de 11.360 de lei.Declara un venit anual de 132.264, de la Senatul Romaniei.