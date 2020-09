O tanara de 24 de ani, aleasa primarita intr-una din cele mai dezvoltate comune din Arges

Potrivit sursei citate, Anca Baciu a castigat clar alegerile, obtinand 884 de voturi, la mare distanta de candidatii de la PSD (566 voturi), Pro Romania (328) si PNL (252)."Am avut multe emotii, iar rezultatul final ma bucura foarte mult. Am avut cea mai buna strategie alaturi de echipa mea si am reusit. Voi continua proiectele de succes ale tatalui meu si voi veni la randul meu cu proiecte majore pentru comuna. Am avut o campanie electorala curata, am fost mereu entuziasti, am vorbit cu toti oamenii, indiferent de afinitatile lor politice si ii vom ajuta pe toti. Chiar daca sunt cea mai tanara, sunt foarte puternica. Doresc sa existe continuitate in toate proiectele initiate la Corbi. In acelasi timp, voi veni si eu cu proiecte importante pentru comunitatea de la Corbi, acolo unde am crescut, comunitate de care sunt foarte atasata si pentru care imi doresc sa fac cat mai multe proiecte. Chiar daca sunt tanara, imi pot asuma aceasta datorie de a pune ideile in practica. Imi doresc sa fac si un proiect prin care tinerii din comuna sa primeasca sprijin pentru inceperea unor afaceri realizate cu fonduri europene", spune noua primarita de la Corbi, potrivit adevarul.ro Anca Baciu a obtinut licenta in Business si Turism la ASE Bucuresti in 2018, iar in acest an si-a luat masterul in Management Turistic si Comert.