Cine sunt membrii ION, partidul politic care se lupta pentru putere la Otopeni. Oamenii "au iesit" de pe Facebook decisi sa infrunte realitatea

Formatiunea politica devine astfel extensia unui grup de Facebook care aduna in prezent peste 7.400 de persoane.Partidul Initiativa Otopeniul Nostru (ION), a fost infiintat prin decizia definitiva a Tribunalului Bucuresti la jumatatea lunii februarie, dupa ce cativa membri ai Grupuli Civic "Cetatean Otopeni", infiintat cu cinci ani in urma de Andrei Ionescu - un bucurestean mutat in localitatea ilfoveana, si-au mobilizat fortele pentru a ajunge la conducerea orasului Otopeni, scrie Buletin.de Bucuresti "Etapele de infiintare ale partidului au fost foarte dificile. A trebuit sa depunem foarte multe acte la tribunal dar intr-un final am reusit si acum participam la alegerile locale", a explicat Andrei Ionescu, presedintele Partidului Initiativa Otopeniul Nostru la dezbaterile Buletin de Ilfov.Pe de alta parte, Partidul Social Democrat nu va mai aparea pe buletinele de vot pentru alegerile locale de anul acesta din Otopeni. De asemenea, vor mai lipsi Partidul Miscarea Populara si Alianta pentru Unirea Romanilor.Partidul ION va candida impotriva lui Silviu Gheorghe - primar PNL care se afla in functie de 24 de ani, Aliantei USR -PLUS, Partidului Pro Romania si Partidului Verde.Citeste materialul integral aici - Orasul din Ilfov unde PSD nu are candidati iar o comunitate on-line s-a transformat in partid local