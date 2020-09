Cine sunt sponsorii care au finantat partidele la alegerile locale. "Unii candidati ar putea avea dificultati in a justifica contributiile din venituri proprii"

"Suma totala ne arata ca finantarea din 2020 va fi mai mare decat in 2016, in ciuda eventualelor blocaje legate de COVID-19 cu privire la strangerea de donatii sau cotizatii", a concluzionat Expert Forum."AEP a raportat contributii ale competitorilor in valoare de 125.238.229,33 lei, din care 3.086.207,26 lei provin de la candidatii independenti, desi conform propriilor calcule suma ar fi mai redusa cu aproximativ 3 milioane, intrucat anumite date se repeta. Suma totala ne arata ca finantarea din 2020 va fi mai mare decat in 2016, in ciuda eventualelor blocaje legate de COVID-19 cu privire la strangerea de donatii sau cotizatii. Cheltuielile efectuate nu pot fi mai mari decat contributiile electorale depuse. Partidele vor mai putea depune contributii pana pe 26 septembrie", a transmis, luni, Exprt Forum, care a realizat un raport de monitorizare a finantarii campaniei electorale, pe baza cifrelor pe care partidele si candidatii le-au depus la Autoritatea Electorala Permanenta.Potrivit documentului, cea mai mare parte a fondurilor declarate reprezinta contributii ale candidatilor, respectiv (86,7%), apoi din imprumuturi (12.4%), iar cei mai putini bani au provenit din donatii (aproape 1%)."Partidele au transferat 4,5 milioane lei din conturile centrale curente in conturile centrale de campanie si 1,6 milioane lei din contul central de subventii in contul central de subventii pentru campanie. De asemenea, ALDE a alocat 3,9 milioane lei din subventii catre filialele locale si judetene/ale municipiului Bucuresti. Desi subventiile pot fi folosite pentru campanie la alegerile locale, ponderea lor este mai scazuta decat la alte tipuri de alegeri, cum ar fi prezidentialele", a mai transmis Expert Focum.Potrivit raportului, PNL a declarat cei mai multi bani din contributii ale candidatilor, respectiv 34,4%, urmat indeaproape de PSD (aproape 30%).Independentii au declarat 2,9% din contributii."Constanta este judetul unde au fost declarate cele mai multe contributii, reprezentand aproape 5% din totalul fondurilor inregistrate, urmatorul judet fiind Cluj, unde au fost declarate 3,6% din sume, fara a lua in calcul transferurile partidelor politice. Urmeaza in top 5 Prahova, Bucuresti (fara sectoare) si Arges. Judetele cu cele mai putine contributii sunt Covasna si Harghita, dar si Giurgiu unde s-au inregistrat procente sub 1% din fondurile totale declarate pana la aceasta data de competitorii electorali", a mai transmis organizatia.Potrivit documentului, candidatii la functia de primar au fost cei mai mari contributori per ansamblu, raportand aproape jumatate din banii declarati."Cu toate acestea, la nivel de functie, contributiile pentru presedinti ai consiliului judetean raman cele mai semnificative - noua candidati au atins pragul maxim de contributii, si anume 446.000 de lei", a mai transmis Expert Forum.Potrivit organizatiei, strategiile adoptate de partide pentru a asigura finantarea pentru candidaturile pe liste au fost diferite."Daca in unele cazuri contributiile s-au impartit intre membrii listei, in altele o singura persoana a adus toata contributia. De exemplu, pentru listele pentru consiliile locale de municipii exista trei cazuri in care suma de 66.900 lei a fost acoperita de un singur candidat . La nivel de primarii de sectoare, un numar de 4 candidati au atins limita de 223.000 de lei: Adrian Moraru (PNL, S3), Mihail Neamtu (PMP, S3), Dan Cristian Popescu (PSD, S2), precum si Florin Manea (Bucuresti 2020, S2). Si candidatul Pro Romania la primaria Sectorului 1, Adina Alberts a fost foarte aproape de a atinge limita maxima, raportand 222.997 lei. La municipii resedinta de judet estimam ca un numar de 20 de candidati au adus suma maxima din contributii", a mai transmis Expert Forum.Potrivit organizatiei, la Primaria Generala, noua competitori au adus contributii.Candidatii Partidului Social Democrat sau Partidului Miscarea Populara nu au declarat niciun leu, iar partidele nu au raportat transferuri din propriile fonduri catre filiala Bucuresti, conform datelor publicate de AEP."Cea mai mare contributie a declarat-o Ioan Sirbu, candidat Pro Romania (aproape 50% din totalul fondurilor declarate pentru PG).", a mai transmis organizatia.Potrivit raportului, este vorba despre:- Candidatul la Primaria Sector 2,(Bucuresti 2020), a declarat un salariu anual de aproape 100.000 de lei (la care se adauga aproape 190 de mii de lei in conturi, dar si datorii de peste 90 de mii de lei), dar cu toate acestea a contribuit cu valoarea maxima, de 223.000 lei din venituri proprii.(PNL), candidat la presedintia Judetului Hunedoara a contribuit din venituri proprii de 350.000, desi veniturile sale sunt mult mai reduse decat aceasta suma.(PNL), candidat la Presedintia CJ Gorj a contribuit cu 250.000 de lei, desi are venituri inferioare acestei sume (in declaratie apar totusi sume ca imprumuturi care depasesc valoarea respectiva).(PMP) este candidat la CJ Salaj din partea PMP si a adus o contributie de 223.000 lei, desi are un salariu de 26400 lei si lucreaza la Posta Romana.- Pentru consiliul general, cel mai darnic contributor a fost(PMP), cu 240.000 lei. Desi contributia este raportata din venituri proprii, declaratia de avere a candidatului arata ca veniturile anuale de-abia depasesc 100.000 de lei.este candidat la Consiliul general, a contribuit cu 150.000 de lei din imprumuturi, insa declaratia de avere arata ca acesta a castigat doar aproape 20.000 de lei pe an, din arenda unui teren, fara niciucun alt veniteste candidat PSD la Consiliul general. Acesta a contribuit cu 45.000 de lei din venituri proprii si 73.000 de lei din imprumuturi. Conform declaratiei de avere, acesta are venituri de aproximativ 90.000 de lei pe aneste candidat PSD la Consiliul General si a contribuit (48,600 lei), echivalentul intregului venit anual.Alti candidati au recurs la imprumuturi, iar unii dintre ei isi finanteaza campania exclusiv din acest tip de bani."PNL este partidul care a apelat la cele mai multe imprumuturi (65), urmat de USR (50), respectiv PSD (37) si PMP (22). Candidatii Pro Romania s-au imprumutat de 17 ori, iar cei ai PLUS de 16 ori. Au fost identificate si nereguli, precum faptul ca Partidul Dreapta Liberala a primit o donatie de 15.000 de lei de la ELVILA S.A. pentru candidatul la Primaria Generala, fapt care nu este conform legislatiei, intrucat donatiile pot proveni doar de la persoane fizice", a mai transmis organizatia.