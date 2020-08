Cine va obtine mai multe voturi in Bucuresti? PNL sau USR

Este o situatie atipica, ce poate naste disensiuni intre cele doua partide, dar si o stare de confuzie in randul electoratului. Pentru cele doua partide, solutia ideala ar fi fost cea adoptata de alianta DA in 2008, cu liste comune, decise in baza unui algoritm politic.In conditiile acestea, probabil multi se intreaba: Cine va obtine mai multe procente in Bucuresti, PNL sau USR?Daca ne uitam in istoria electorala recenta, putem observa ca la alegerile locale din 2016, USB de atunci a obtinut un scor de 25%, in timp ce liberalii au convins doar 13% din electorat. In alegerile europarlamentare situatia a fost urmatoarea USR-PLUS - 40,59% (372.206 voturi) PNL - 15,78% (144.696 voturi). PSD a obtinut 16,68% (152.952 voturi).De la alegerile europarlamentare si pana acum au mai avut loc evenimente politice care au schimbat clasamentul. Dupa ce Dan Barna l-a concurat pe Iohannis la prezidentiale, USR a inceput sa inregistreze pierderi. Multi dintre votantii partidului au sustinut ca a fost o greseala aceasta candidatura. Au urmat momentele de la formarea primului Guvern Orban, cand USR a avut o strategie proasta, totul culminand cu mesajul lui Barna care a spus ca USR nu isi asuma acest lucru.PNL a preluat guvernarea si a primit un "boost " de incredere de la electorat, dupa ce Iohannis a obtinut al doilea mandat. De asemenea, liderii liberali au reusit sa schimbe jocul politic in Bucuresti, anuntandu-si sustinerea pentru Nicusor Dan si obligand astfel USR-PLUS sa intrerupa cursa interna dintre Vlad Voiculescu si Dan si sa se alinieze in spatele actualului candidat la Primaria Generala.Toate evenimentele care au avut loc in ultima perioada pe scena politica ne arata ca situatia s-a schimbat in clasamentul optiunilor de vot . Conform barometrului EuropaFm realizat de IMAS, in luna iunie, la nivel national, PNL inregistra 33% iar USR doar 12.3. Asta dupa ce inainte cu cateva luni, in luna octombrie, aceeasi casa de sondaj arata faptul ca liberalii au in preferintele electoratului un scor de 29,6, in timp ce USR avea 16,4%.La nivelul Bucurestiului, conform declaratiilor liderilor politici, USR si PNL sunt aproape umar la umar.Aceasta este situatia inainte de inceperea campaniei electorale. USR-PLUS si PNL vor avea candidati comuni la primariile de sector, dar vor fi adversari in lupta pentru obtinerea mandatelor de consilieri locali si generali.Nicusor Dan incearca sa joace echilibrat, sa nu deranjeze nici electoratul usr-ist si nici pe cel liberal, sa obtina voturi de la sustinatorii celor doua partide. El nu va face o campanie in care sa favorizeze vreunul dintre cele doua partide. Doar ca trecutul lui il leaga mai mult de USR, in perceptia publica el este identificat cu creatorul USR si cu opozantul PNL de acum 4 ani. Acest lucru poate aduce un plus partidului condus de Dan Barna.La sectoare, candidatii pentru posturile de primar sunt impartiti in mod egal. USR-PLUS are candidati la sectoarele 1, 2 si 4, iar PNL la sectoarele 3, 5 si 6. Doar ca acesti candidati nu sunt foarte cunoscuti, nu sunt niste lideri care sa tracteze partidele lor, ei sunt obligati sa se "lipeasca" de ambele sigle, si a PNL si a USR, pentru a avea o sansa in batalia cu primarii in functie. Exista si doua exceptii. Clotilde Armand care are un capital mare de incredere si putem afirma ca are capacitatea sa tracteze organizatia USR sector 1 si Ciprian Ciucu, care in 4 ani a reusit sa se profileze ca unul dintre adversarii Gabrielei Firea, avand o imagine buna mai ales in mediul online si in randul unor ziaristi, formatori de opinie.Asa dupa cum se prezinta lucrurile acum, nu putem avea asteptari foarte mari de la candidatii sectoarelor in influentarea votului politic. In schimb, exista alti actori politici si alte resurse care vor putea aduce un plus fiecarui partid.USR-PLUS a inceput sa isi creioneze o strategie bazata pe promovarea Vice-Primarului. Vlad Voiculescu este prezentat ca cel care va fi mana dreapta a lui Nicusor Dan la nivelul Bucurestiului. Voiculescu are o imagine buna in randul electoratului bucurestean, mai ales a celui de tip ong-ist si poate capacita potentialul USR-PLUS. In utlima vreme, acesta s-a adaptat si a inceput sa transmita mesaje politice, si-a extins zona de mesaj, nu se mai cantoneaza doar in zona sanatatii.USR-PLUS a aruncat in lupta din Bucuresti un lider, Vlad Voiculescu, pentru a-si mobiliza electoratul si a-l determina sa voteze lista propusa de partid. PNL nu joaca pana acum aceasta carte, n-a venit cu o propunere de Vice-Primar, cu un lider al organizatiei de Bucuresti si pare ca se concentreaza mai mult pe promovarea candidatilor pentru primariile de sector.In schimb, PNL, spre deosebire de USR-PLUS, are Guvernul si poate recupera in Bucuresti datorita actiunilor guvernamentale, a masurilor pe care le adopta Guvernul Orban. Desigur, daca acestea sunt masuri bune si nu dintre cele care scad partidul in optiunile de vot.Liberalii mai au avantajul faptului ca au ajutat cu fonduri guvernamentale mai multe institutii de presa, ceea ce le va aduce un plus de vizibilitate. Vor fi institutii media care vor prezenta PNL intr-o lumina favorabila, lucru extrem de benefic in timpul unei campanii electorale.Bucurestiul a fost orasul in care sute de mii de oameni au protestat de-a lungul timpului, atat impotriva Guvernului Ponta, dupa evenimentele de la Colectiv, cat si impotriva guvernelor PSD conduse de facto de Liviu Dragnea . Exista un electorat " revoltat" de tip "protestatar", care odata mobilizat va ridica scorul celor doua partide suficient demult incat PSD sa inregistreze un scor la fel de prost ca la europarlamentare.USR si PNL se vor lupta pentru acest electorat si pentru a-l determina sa voteze lista propusa de fiecare partid. In cazul lor, va conta enorm strategia adoptata, resursele aruncate in joc si pozitionarea liderilor care pot aduce voturi.La aceasta ora, asa dupa cum se prezinta ambele partide, putem spune ca USR-PLUS pleaca cu un usor avantaj, datorita aruncarii in lupta a lui Vlad Voiculescu, dar ramane de vazut daca acesta va putea sa compenseze plusurile pe care le au liberalii datorita faptului ca sunt la guvernare.