Ciolacu: Daca s-ar comasa alegerile, riscul de expunere al populatiei ar fi mult mai mic

El a declarat, in cadrul unei vizite in comuna Sendriceni din judetul Botosani, ca organizarea in comun a alegerilor ar face ca "riscul de expunere al populatiei sa fie mult mai mic"."Eu cred ca, daca s-ar comasa alegerile, riscul de expunere al populatiei ar fi mult mai mic. Normal ar trebui sa fie o discutie provocata de catre Guvern, nu de catre Parlament, cu Parlamentul, transparent, fara nicio problema, sa vedem ce e mai bine pentru romani, nu pentru PNL sau pentru presedinte, cum vrea sa isi formeze viitorul guvern", a afirmat Ciolacu.Liderul social-democrat a subliniat ca alegerile locale pot fi "inghetate", aratand ca stabilirea datei de 27 septembrie a fost facuta atunci "cand lucrurile erau sub control", iar acum "avem cea mai mare mortalitate"."Se poate, pentru ca nu s-a impartit niciun buletin de vot , nici nu s-au dat la tiparit. Raman aceiasi candidati. Se ingheata de unde este si se reia din acelasi loc alta data. Stabilirea datei a fost "facuta cand lucrurile erau sub control. Intre timp, ma uit si eu, avem cea mai mare mortalitate, ATI-ul este blocat, nu se stie ce se intampla cu scolile. Mult prea mult au intins lucrurile, nu iau hotarari, se feresc, joaca numai in logica electorala sti ne vine nota de plata la toti", a adaugat presedintele PSD.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, insotit de presedintele Consiliului National al PSD, dar si de secretarul general al partidului, Paul Stanescu , au vizitat, sambata dupa-amiaza, scoala din localitatea Sendriceni, reabilitata prin Programul National de Dezvoltare Locala. Ulterior, liderii social-democrati au avut o intalnire la Dorohoi cu primarii din Botosani si cu conducerea organizatiei judetene a PSD.