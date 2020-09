Ciolacu: "PSD a obtinut in jur de 31% la alegerile de duminica. Este al treilea scor din istoria partidului"

Ciolacu afirma ca si-a atins obiectivul propus pentru alegerile locale si anunta ca planul "categoric" al PSD este acela de castiga alegerile parlamentare cu un scor de peste 30 de procente, bazandu-se pe scorul obtinut la locale, care este "in jur de 31%"."Nu este o surpriza (rezultatul alegerilor - n.r.). In interiorul partidului ne asteptam la mai mult. Daca anumiti colegi ar fi inteles ca la un moment trebuie sa faca si o schimbare, chiar am fi avut mai multe consilii judetene", a declarat Marcel Ciolacu, luni seara, intr-o emisiune la Romania Tv.El a refuzat a nominalizeze acei colegi care ar fi trebuit sa faca schimbarea pentru a castiga alegerile.Ciolacu a precizat ca a facut "anumite recomandari" filialelor locale, dar ca le-a respectat acestora independenta, le-a respectat alegerea in ceea ce priveste candidatii sau aliantele incheiate la nivel local."Acum a venit momentul sa-si asume aceste decizii, este si normal", a adaugat el.Potrivit lui Ciolacu, PSD a obtinut in "jur de 31%" dintre sufragii in urma scrutinului din 27 septembrie."Este al treilea scor din istoria PSD, cu 3 in fata la alegerile locale. Daca vrem sa fim corecti, ne raportam la traseul pe care l-a avut partidul in aceste ultimele trei alegeri si vom vedea ca este cu adevarat un castig imens pentru PSD. Eu cel putin ceea ce mi-am asumat mi-am indeplinit: avem cel mai mare numar de consilii judetene, avem cel mai mare numar de alesi primari si automat si alesi locali si avem cu 3 in fata. Sunt premisele ca va fi o batalie interesanta pentru alegerile parlamentare", a mai afirmat liderul PSD.Liderul social-democrat este increzator ca partidul pe care il conduce va castiga alegerile parlamentare scorul obtinut la scrutinul de duminica fiind o premisa in acest sens.Ciolacu a precizat ca "in acest moment PSD are baza necesara pentru a castiga alegerile parlamentare"."Ne-am pus in plan, categoric, sa fim primii la alegerile parlamentare. Va fi o lupta stransa, nici PNL nici USR -ul nu vor mai fi aliati, cum au fost la alegerile locale, atunci va fi o lupta categoric, in trei", a adaugat el.