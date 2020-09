Ciolacu: "Numaratoarea paralela a PSD arata ca Tudorache a castigat. S-a facut deja plangere la BEC"

"E posibil sa fi fost introduse eronat in soft-ul BEC-ului anumite procese verbale", afirma Ciolacu.Marcel Ciolacu a catalogat drept "o tampenie" ideea conform careia PSD ar fi putut frauda alegerile pentru Primaria Sectorului 1 al Capitalei."Avem o numaratoare paralela, fiecare reprezentant al unui partid in sectia de vot pleaca acasa cu o copie dupa procesul verbal. Fiecare partid are un soft, are programul care e simplu, e un excel, nu e o grozavie, unde se aduna voturile. La numaratoarea paralela a PSD ne da ca domnul Daniel Florea (corect ar fi fost Dan Tudorache, candidatul PSD pentru Primaria sectorului 1 - n.r.) a castigat alegerile cu doua sute si ceva de voturi, si atunci avem si noi aceste intrebari: <"S-a depus plangere la BEC ca sa fie iarasi numerotate, iarasi numarate toate voturile", a adaugat Ciolacu.El a explicat si procedura care ar trebui urmata."Prima oara se verifica la BEC daca au fost introduse corect procesele verbale. E matematica, e fixa matematica, e o stiinta fixa si vom vedea unde este greseala: este la noi, este la dansii? Ce sa falsifici? Copii dupa procesele verbale? Originalele sunt la BEC", a mai afirmat presedintele social-democrat.Acesta a mentionat ca, in urma renumararii votului, se asteapta "sa castige cel care a fost votat de catre bucuresteni".Ciolacu sustine ca PSD are doar cate un reprezentant in sectiile de votare, in timp ce PNL , sau USR PLUS au mai multi."S-au dus acele vremuri de trista amintire in care din informatiile mele, campioni erau PDL -ul. E o problema de introducere a unor date intr-un sistem", a mai explicat Ciolacu.Lupta pentru functia de primar al Sectorului 1 este stransa.Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache sustine, ca dupa terminarea numaratorii paralele, are in plus 200 de voturi fata de candidata USR PLUS Clotilde Armand. Rezultatele partiale provizorii centralizate la BEC pana la ora 16:00 indica faptul ca 33.133 voturi (39.64%), iar Clotilde Armand 34.427 voturi (41.18%). diferenta fiind de 1.294 de voturi.