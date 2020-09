Ciolacu regreta ca nu s-a realizat o alianta de stanga pentru Primaria Capitalei: Poate o sa avem in viitor mai multa intelepciune, daca domnul Ponta doreste sa facem o fuziune

"Pe Bucuresti suntem cu aproape 15% mai mult decat Partidul National Liberal. Decizia doamnei Gabriela Firea de a merge singura impotriva acestei drepte unite a fost, din punctul meu de vedere, una corecta si foarte curajoasa", a declarat Marcel Ciolacu, duminica seara, la Romania Tv.El a precizat ca "regreta" ca nu a putut realiza o "alianta de stanga pe Bucuresti" alaturi de Pro Romania."Am fost unul dintre cei care am sustinut o stanga unita, dar nu puteam sa negociem parlamentarele in timpul jocului de la locale. (...) Cred ca cel mai bine ar fi fost sa ne aliem impreuna. (...) Poate o sa avem in viitor mai multa intelepciune, daca domnul Ponta doreste sa facem o fuziune, cu mare placere", a mai declarat presedintele PSD.Intrebat fiind daca este posibila realizarea unei aliante pe partea stanga a esichierului politic, Ciolacu a raspuns: "Doar daca vor exista fuziuni".In ceea ce priveste rezultatul alegerilor locale, liderul PSD a sustinut ca "sunt cel putin trei sectoare care sunt cu numar foarte apropiat de voturi, sa asteptam numaratoarea paralela si numaratoarea din sectii sa avem o estimare oficiala"."Este posibil ca dreapta unita USR-ul cu PNL-ul sa aiba majoritate in Consiliu General", a mai afirmat Marcel Ciolacu.La nivel national, liderul PSD a declarat ca "se pare ca vom avea cel mai mare numar de primari alesi la nivel national" precum si "un numar important de Consilii Judetene".