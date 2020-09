Ciolacu s-a impacat cu Teodorovici: Am facut un program comun de campanie cu el

Singurul contracandidat

"Ne-am facut un program comun de campanie eu cu colegul meu Eugen Teodorovici. El va pleca in acest weekend la Piatra Neamt, la domnul Arsene, si va mai avea deplasari si in Moldova.Am avut un proiect comun, Eugen a fost senator de Buzau, si am pornit impreuna cu Consiliul judetean un proiect, celebrul pod de la Vadu Pasii, in cazul in care se mai intampla ceva cu podul de la Maracineni sa fie o ruta ocolitoare, astfel incat sa nu se mai blocheze traficul catre Moldova si am hotarat sa mergem impreuna si la Buzau la acest pod", a anuntat Ciolacu, la finalul sedintei Consiliului Politic National al PSD, citat de Agerpres. El a adaugat ca a avut cu Teodorovici "discutii colegiale de campanie si despre cum ne ajutam colegii in aceasta campanie de locale".Senatorul PSD Eugen Teodorovici a participat la sedinta conducerii partidului care a avut loc marti la sediul central.La sfarsitul lunii august, Eugen Teodorovici a fost singurul contracandidat al lui Marcel Ciolacu la sefia PSD, dar nu s-a mai prezentat la congres."Chiar daca nu am participat si mi-am explicat refuzul de a fi prezent intr-o competitie organizata nedemocratic si nestatutar, eu merg inainte cu credinta si speranta ca vom face din acest partid acel PSD reformat, puternic, care va reusi sa schimbe intreaga clasa politica din Romania", a spus Teodorovici.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a invitat, la sfarsitul lunii august, pe contracandidatul sau la sefia partidului, Eugen Teodorovici, sa se alature echipei sale."O sa-l invit pe Eugen Teodorovici sa se alature acestei echipe si sa inteleaga ca o entitate cum este PSD depaseste jocul singular", a afirmat Ciolacu dupa Congresul extraordinar al PSD.Intrebat pentru ce functie in echipa il invita pe Teodorovici, Ciolacu a raspuns: "I-am facut un apel public in fata dumneavoastra si sunt ferm convins ca intreaga echipa va gasi solutia cea mai buna".