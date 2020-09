Ciolos, dupa victoria lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei: "USR PLUS, o noua forta politica a Romaniei. Asistam la un moment istoric"

"Aveti in fata o noua forta politica a Romaniei asa cum am promis, asa cum impreuna cu dumneavoastra, de patru ani de zile, construim acest proiect politic. Astazi nu pot decat sa multumesc celor 20.000 de candidati USR PLUS care au candidat la primarii si consiliile locale peste tot in tara", a spus Ciolos.Totodata, el s-a adresat echipelor din sectiile de votare."Ramaneti pe baricade pana in ultimul moment. Voturile inca se numara. Au fost tentative de furt de voturi astazi, va rog sa fiti foarte atenti, pentru ca rezultatele se cantaresc pana in ultimul moment. Dar un lucru e cert - asistam pentru Alianta USR PLUS la un moment istoric", a punctat el.