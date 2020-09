Promisiunile primarului Ciprian Ciucu pentru Sectorul 6: spital mediu, 12 crese, zone de promenada si locuri de parcare

Noi zone de promenada si spatiu verde

Terenuri de sport in curtea scolii

Crese si gradinite

Un spital de 200 de paturi

Locuinte sociale

Parcari in Sectorul 6

Ciprian Ciucu sustine, in programul electoral , ca va organiza cel putin trei concursuri internationale de solutii pentru PUZ-uri de regenerare urbana la nivel de cartier, cate unul pentru Drumul Taberei (zona Moghioros), unul pentru Militari (zona Strada Liniei) si unul pentru Crangasi (zona Lacul Morii). Interventiile vor viza: spatiile verzi din jurul blocurilor, parcarile rezidentiale, iluminatul public, punctele de colectare a deseurilor si locurile de joaca.Ciucu propune amenajarea zonei de promenada si a insulei Lacului Morii, astfel incat sa puna la dispozitia bucurestenilor o zona de agrement moderna, incurajand sportul si miscarea in aer liber.In plus, vrea amenajarea zonei de promenada strada Liniei, promenada pietonala verde, dedicata transportului alternativ si cu viata comerciala, cu pasaje supraterane, locuri de joaca, amenajari peisagistice si facilitati pentru activitati sportive in aer liber.Pentru ca spatiul verde este insuficient in sectorul 6, Ciprian Ciucu sustine ca va amenaja patru parcuri de cel putin 8.000 de metri patrati in proximitatea cartierelor Ghencea (fostele sere militare), Militari (intre str. Fabricii si str. Ariesul Mare), Cartierul ANL Brancusi si Giulesti.Primarul Sectorului 6 spune ca va intari politicile de urbanism si disciplina in constructii pentru a nu mai fi eliberate autorizatii de construire care nu respecta conditiile legale minime. De asemenea, va aplica sanctiunile legale pentru proiectele de constructii a caror implementare ar avea sau are ca rezultat reducerea sau afectarea spatiilor verzi sau a locurilor de joaca.Ciprian Ciucu spune ca va redeschide curtile si facilitatile sportive ale scolilor catre comunitati, va construi si va administra noi terenuri de sport in parteneriat public-privat.Primarul Sectorului 6 va demara un program de evaluare si de formare profesionala pentru a se asigura ca politistii locali au competentele necesare pentru a-si indeplini atributiile legale.Ciucu spune ca va construi 12 crese in Drumul Taberei, Militari, Crangasi, Giulesti, Cartier ANL si in cartierul rezidential nou.In programul electoral se propune mansardarea a cel putin 60% din numarul gradinitelor si scolilor din Sectorul 6, pentru a crea spatiu pentru activitatile didactie si cele de dupa scoala.Ciucu vrea sa infiinteze o scoala profesionala pentru tinerii care nu doresc sau nu pot sa urmeze o facultate. In plus, va dezvolta programe de tipul "scoala dupa scoala".In mandatul lui Ciprian Ciucu ar urma sa se construiasca un spital de marime medie, de circa 200 de paturi, in zona dintre Drumul Taberei si Militari, sa se deschida cinci policlinici in fiecare cartier in parteneriat public-privat intre primarie si medicii de familie pana in anul 2024.Ciucu spune ca pana la sfarsitul anului 2021 vor fi gata lucrarile de construire a locuintelor sociale si va incepe un nou proiect de construire a 500 de locuinte sociale, care va fi gata pana in 2023. Astfel, pana la inceputul anului 2024, Sectorul 6 va dispune de o baza proprie de 1.000 de locuinte cu destinatie sociala pe teritoriul Sectorului 6.Ciucu promite ca va amenaja parcari moderne pe terenuri virane, parcari subterane si supraetajate si va realiza sensuri unice si parcari paralele cu axul drumului. In total, numarul de parcari din sector ar trebui sa ajunga la 22.000.Bulevardele largi vor fi sistematizate si vor fi optimizate pentru transportul cu biciclete, trotinete si alte echipamente de transport electrice. Se vor construi rasteluri de biciclete la parterul blocurilor si va fi pus in functiune un sistem de inchiriere de biciclete care sa conecteze zonele de locuit cu zonele de afaceri si de atractie din sector.Ciucu spune ca va promova pe agenda consiliului local hotarari care sa impuna limitele maxime de costuri pentru achizitii si standardele la care sa fie executate lucrarile si livrate bunurile si serviciile, pe baza unor studii de piata ce vor fi facute publice.In primarie va fi infiintat un portal digital care sa faciliteze accesul online la informatii, servicii sau proceduri, necesare, atat persoanelor fizice cat si celor juridice si o harta digitala a Sectorului 6, care sa cuprinda toate serviciile si procedurile desfasurate la nivelul administratiei locale.