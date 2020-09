Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: cine este si ce avere are expertul in administratie publica

Studiile si cariera primarului Sectorului 6

Averea lui Ciprian Ciucu

Promisiuni in mandat

Ciucu a fost consilier general al Municipiului Bucuresti, ales pe listele PNL, incepand cu iunie 2016. Inainte, el a fost presedintele Consiliului National de Integritate, institutie in subordinea careia functioneaza Agentia Nationala de Integritate (ANI) si director de programe si membru al consiliului director al Centrului Roman de Politici Europene (CRPE), pe care l-a fondat impreuna cu Cristian Ghinea In 2016, Ciprian Ciucu a anuntat ca vrea sa candideze ca independent la Primaria Capitalei, dar sustinut de partidul M10, condus de europarlamentarul Monica Macovei , dar s-a retras din cursa si s-a inscris in PNL.Ciprian Ciucu are o diploma de licenta si una de masterat in stiinte politice de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA). El a obtinut mai multe certificate de competente profesionale, ca manager de proiect si management al marketingului.El a fost coordonator de programe in cadrul unui ONG, specialist in relatii publice in cadrul Presedintiei Romaniei, responsabil cu presa la Oficiul National de Cadastre, Geodezie si Cartografie, manager de relatii publice si marketing la ONG-ul Centrul Educatia 2000+. A lucrat la Banca Mondiala si a fost lector in cadrul Departamentului de Studii Europene al Universitatii din Bucuresti, conform CV-ului publicat.In perioada 2015-2016 a fost angajat de Comisia Europeana ca expert in administratia publica, iar intre anii 2009 si 2016 a fost director si expert de politici publice in cadrul Centrului Roman de Politici Europene.In ultimii ani a lucrat ca expert in cresterea capacitatii administrative, iar din decembrie 2019 este presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, institutie aflata in subordinea Guvernului Romaniei.Ciucu detine un teren intravilan si un apartament de 33 de metri patrati, iar impreuna cu sotia are un teren agricol si un apartament de 60 de metri patrati.In conturi are aproape 16.000 de lei, 52.000 de euro si titluri de stat in valoare de peste 6.000 de euro. Ciucu are si o datorie de 46.000 de euro, potrivit declaratiei de avere.Anual, el incaseaza, in total, peste 93.000 de lei si circa 20.000 de euro.Ciprian Ciucu promitea ca daca va castiga alegerile locale se va concentra pe regenerarea urbana cu accent pe locuire si petrecerea timpului liber. Liberalul are in programul electoral constructia a 12 crese, a unui spital cu 200 de paturi, digitalizarea institutiei si oprirea haosului urbanistic si imobiliar.