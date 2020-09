Candidatul PNL la Primaria Sectorului 6, Ciprian Ciucu, suspenda actiunile de campanie cu interactiune directa. O persoana din echipa sa, infectata cu COVID- 19

"In acest moment suspend toate actiunile de campanie cu interactiune umana directa. Am aflat in urma cu cateva minute ca o persoana angajata in echipa mea de campanie a fost infectata cu SARS-CoV-2. Eu nu am fost contact direct, dar cu toate acestea e mai bine sa ma izolez cateva zile, sa fac testul PCR si sa vedem rezultatul. Nu am niciun fel de simptome, ma simt bine. Raman on-line si va tin la curent cu evolutia lucrurilor", a scris Ciucu, sambata, pe Facebook El a mentionat ca persoana infectata nu a participat la actiuni de strada, doar face parte din echipa pentru comunicarea on-line. Ciprian Ciucu a precizat ca a suspendat momentan si toate actiunile la sediul de campanie.