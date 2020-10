Ciprian Ciucu va fi investit joi ca primar al Sectorului 6: "In sfarsit. Primul in Bucuresti"

Ciucu arata ca miercurea viitoare o sa-si dea demisia din functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), dupa ce va prezenta bilantul si directiile de reforma initiate si continuate pe functia publica."Astazi finalizez, impreuna cu colegi din PNL , sectiunea dedicata administratiei publice a programului de Guvernare al PNL pentru 2020-2024. M-a prins acest sfarsit de an cu chef de munca! Abia astept sa ma duc saptamana viitoare in primarie!," conchide Ciucu.Sectorul 6 a fost castigat de liberalul Ciprian Ciucu, cu 54.134, urmat de social-democratul Gabriel Mutu cu 43.105. In procente, Ciprian Ciucu a avut 43,4%, iar Gabriel Mutu a avut 34,56%.Un numar de 9 mandate au fost obtinute de PSD in consiliul local Sector 6, urmat de PNL cu 8 mandate, USR -PLUS tot cu 8, iar PMP cu 2 mandate.