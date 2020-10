INTERVIU Ciprian Ciucu, noul primar al Sectorului 6: "A existat in ultima saptamana o efervescenta de transferuri, detasari, oameni care vor sa fuga de raspundere"

Ciucu: Ma astept sa gasesc lucrari intarziate si o efervescenta de transferari, detasari

Ciucu: Toti au vrut sa construiasca si sa faca bani, nimeni nu s-a gandit sa faca si o scoala

Proiectele pentru lacul Morii si strada Liniei

Ciprian Ciucu, in varsta de 42 de ani, a castigat Primaria Sectorului 6, fiind sustinut de PNL si Alianta USR -PLUS. Ciucu a fost consilier general al Municipiului Bucuresti, ales pe listele PNL, incepand cu iunie 2016. Inainte, el a fost presedintele Consiliului National de Integritate, institutie in subordinea careia functioneaza Agentia Nationala de Integritate (ANI) si director de programe si membru al consiliului director al Centrului Roman de Politici Europene (CRPE), pe care l-a fondat impreuna cu Cristian Ghinea . In prezent este presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.Voi demisiona si Guvernul va numi pe altcineva in locul meu. Voi demisiona cu o zi inainte de a prelua mandatul, pentru a nu exista nici macar un minut o incompatibilitate intre pozitia mea actuala si cea de primar.Ar fi trebuit deja sa preiau mandatul, dar noul cod administrativ a venit cu o noua procedura si cu noi termene. Astazi (n.r. - miercuri, 14 octombrie), la Judecatoria Sectorului 6 vor fi validati si consilierii locali. As putea depune juramantul pe 19 octombrie, in fata consilierilor locali.Avem o majoritate buna PNL-USR-PLUS. Suntem 16 din 27. PSD are noua consilieri locali, iar PMP are doi. Nu avem majoritate de doua treimi, dar dupa ce s-a schimbat iar codul administrativ, sunt putine acele decizii care se iau cu doua treimi.Exista un protocol la nivel de Bucuresti, semnat de liderii celor doua partide, care in negocieri au decis ca cei doi viceprimari sa fie nominalizati de USR-PLUS. Din partea USR este Alexandru Gadiuta, fost consilier general, iar din partea PLUS este Mihaela Stefan, care vine din zona privata. Cred ca ne vom intelege bine, pentru ca am colaborat si in campanie. Avem viziuni asemanatoare, nu cred ca vor fi probleme.Intai, va trebui sa imi dau seama cine performeaza si cine nu performeaza in primarie. Daca sunt zone care nu performeaza si nu sunt croite pentru o administratie moderna, vom veni cu schimbari. Daca performeaza, vor fi incurajati si vor avea conditiile sa performeze.Ma astept sa gasesc lucrari intarziate. In cazul unora am constatat personal ca au defecte in executie si sunt destul de scumpe. Ma astept sa gasesc pe anumite zone bugetul arvunit prin contracte cadru pentru o perioada lunga de timp. Contractul cadru nu iti da voie sa ai un alt contract in acelasi domeniu, poti executa acele lucrari doar cu compania cu care ai semnat acel contract cadru. Stiu ca a existat in ultima saptamana o efervescenta de transferuri, detasari, oameni care vor sa plece, poate sa fuga de raspundere. Sper sa nu gasesc si concursuri organizate in ultima perioada, dar este posibil orice.Solutiile sunt de natura administrativa. Voi avea o discutie cu cei din primarie, sa vad cum au performat. Daca au performat, este spre binele lor si spre binele relatiei dintre noi si nu au de ce sa isi faca griji. Cei care nu au performat, va trebui sa isi dea seama de ce nu au facut-o. Vom face un audit al principalelor institutii din subordinea Primariei Sectorului 6 si vom vedea care a fost eficienta cu care s-a cheltuit banul public si care a fost impactul acestor cheltuieli asupra populatiei.Intr-o prima faza, vom merge mai departe cu actualele organigrame si cu actualele echipe, dar depinde cum se vor prezenta institutiile in ceea ce priveste eficienta, eficacitatea si impactul asupra calitatii vietii oamenilor. Daca nu raspund si nu sunt ceea ce trebuie, probabil ca vom interveni si vom gasi alte solutii.Programul de guvernare locala trebuie sa fie reflectat inclusiv de structura primariei. Va trebui sa pun in aplicare programul de guvernare locala, va trebui sa vad ce resurse am in termen de institutii, in termen de competente.Trebuie vazut ce scrie in contract. Daca mi se pare ca sumele sunt exagerate, atunci voi face publice acele sume ca oamenii sa stie si voi cere renegocierea contractului. Daca lucrarile sunt intarziate, ma voi asigura ca lucrarile se termina la timp. Este tot ce pot sa fac legal.Nu pot sa va spun cum sunt bugetate in prezent prioritatile mele, pentru ca aceste informatii sunt extrem de complexe. Analizam bugetele mai multor institutii din subordinea Primariei Sectorului 6, ele sunt facute cumva ca in secolul XIX, pe linii bugetare si linii de cheltuieli si nu pe programe cu obiective si indicatori clari.Prioritatile mele vor fi axate pe calitatea vietii in sector, am in vedere in special amenajarea spatiului dintre blocuri si din proximitatea blocurilor, pentru ca vorbim de un sector cu o densitate foarte mare, un sector in care locuirea este principala caracteristica. Militari, Crangasi si Drumul Taberei sunt cartiere axate pe locuire. In momentul de fata, spatiul dintre blocuri este degradat, este multa mizerie. Voi lucra cu peisagisti si cu horticultori, pentru a amenaja acest spatiu. Oamenii care traiesc intr-un mediu darapanat, care trebuie pus la punct, sunt afectati de acest lucru, la nivel personal. Stima de sine are legatura cu acest lucru.Primaria, prin Consiliul Local, se va ocupa. Noi ne vom ocupa. Vom bugeta si vom executa aceste lucrari. Trebuie sa fie si intretinute. Daca ele se degradeaza, daca mai vad mizerie, o sa identificam unde este vina. Daca vina apartine firmei de salubritate sau asociatiei de proprietari, oamenii vor fi trasi la raspundere. Nu cred ca Bucurestiul trebuie sa fie un sat fara caini. Exista reguli, exista norme de convietuire si toata lumea trebuie sa le respecte. Noi ne vom face partea noastra de treaba si ma astept ca cetatenii sa participe in a mentine ceea ce vom lucra. Pana acum, spatiul public a fost un fel de loc al nimanui, cu masini pe trotuare, stalpi dati jos pentru ca masinile sa parcheze. Reguli incalcate. Asa ceva nu se va mai intampla.A doua prioritate deriva dintr-o nevoie, va trebui sa rezolv problemele pe care altii le-au creat, in ultimii zece ani. Ma refer la faptul ca in Sectorul 6 s-a construit cel mai mult in ultimii ani, aproape cat in toate celelalte sectoare la un loc. In jurul Sectorului 6 s-a construit, de asemenea, foarte mult. S-a construit enorm in Bragadiru, Domnesti si in Chiajna. Toate aceste ansambluri de locuinte pun o presiune formidabila asupra infrastructurii sectorului, atat din punctul de vedere al trazitului, cat si al infrastructurii scolare. Adica, toti au vrut sa construiasca si sa faca bani, nimeni nu s-a gandit sa faca si o scoala. Unde apar 5.000-7.000 de apartamente, va dati seama ca sunt si cateva mii de copii. Acum se invata in schimburi in sectorul 6, scolile sunt supraaglomerate.Dezvoltarea aceasta spontana, haotica, neplanificata creeaza foarte mari probleme. Mi-am propus sa vin cu un program de mansardare a scolilor, pe de-o parte, de construire de unitati noi de primire in scolile unde exista spatii si constructia de gradinite si de crese.O alta prioritate deriva din structura si specificul sectorului meu. Vreau sa extind suprafata verde si a parcurilor si sa am zone noi de promenada si de agrement, ca oamenii sa aiba ce sa faca cu timpul lor in weekend si dupa munca. Vrem sa deschidem scolile pentru comunitate, in sensul in care vor putea primi pe terenurile de sport oameni care vor sa joace baschet, tenis de picior sau sa faca miscare.In acelasi concept intra amenajarea spatiilor pentru promenada. Am doua proiecte mari in minte. In primul rand, amenajarea insulei lacul Morii pentru agrement, dar si promenada, pe directia de la metrou Crangasi pana la insula lacul Morii. Aici este un proiect complex. Voi face o amenajare minimala rapida, in ceea ce priveste iluminatul, pentru ca oamenii isi doresc acest lucru. Dupa care, pe un proiect mai complex, pe baza unui concurs de solutii, o sa il etapizez pentru a se desfasura in urmatorii ani.Strada Liniei este in momentul de fata la Ministerul Transporturilor. O voi cere in administrare, nu in proprietate, pentru a fi amenajata ca un parc verde, cu transport alternativ si locuri de joaca. Voi cere de la Ministerul Apararii spatiul de peste linia tramvaiului 41, de la parcul Drumul Taberei pana la posta. Spatiul este foarte mare, dar este insalubru, plin de sobolani. Vom extinde suprafata parcului Drumul Taberei si in acea parte vom amenaja un parc in zona Ghencea.Am multe lucruri de facut pentru digitalizare si simplificare administrativa, pentru combaterea spagii.In primul rand, sunt foarte multe masini abandonate si trebuie sa eliberam acele spatii. In al doilea rand, solutiile vor fi identificate de la caz la caz, pentru ca fiecare zona are propria morfologie. O sa ne orientam catre zone dense si acolo vom veni cu parcari de tip smart parking, acelea pe verticala, care presupun un cost. O alta solutie, care va depinde foarte mult de buget si de ce fonduri voi reusi sa atrag la Primaria Sectorului 6, este constructia in subteran in zonele aglomerate, sa construim parcari ingropate. La intrarea in Bucuresti, pe prelungirea Ghencea este prevazuta o parcare intr-un proiect al Municipiului Bucuresti. De asemenea, este nevoie de o astfel de parcare la intrarea in Bucuresti, pe bulevardul Iuliu Maniu, concomitent cu extinderea metroului din statia Pacii in zona centurii Bucurestiului.Nu, nu am identificat in acest moment o sursa de finantare, dar astept sa vina mai repede programarea fondurilor europene actuale si sunt convins ca voi gasi acolo suficienti bani pentru un astfel de spital. In sectorul 6 este nevoie de un spital mic, care sa fie realist, sa nu puna accentul pe cazare, ci pe specializari medicale. Importante sunt serviciile medicale, nu cazarea. Cazarea este subsidiara pentru cazuri grave. Oamenii au nevoie rapid de servicii, in special axate pe pediatrie. Noi nu avem spital in sector. Vom pune accent pe a avea medici buni, care sa puna rapid un diagnostic si care sa recomande un tratament care poate fi facut in ambulatoriu si acasa, nu neaparat in spital. Spitalul va fi un fel de policlinica mai mare, daca vreti.