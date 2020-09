Claudiu Nasui afirma ca USR si PNL au majoritatea in Consiliul General al Capitalei: "Vlad Voiculescu va fi viceprimar"

"In Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din calculele noastre, avem majoritate impreuna cu PNL si asa ca angajamentele noastre pot fi toate puse in practica. Vlad Voiculescu va fi viceprimar. De la PNL asteptam o propunere de viceprimar si asteptam sa intram in munca din prima zi. La nivelul filialei Bucuresti vom crea o celula de suport pentru consilieri si pentru toate functiile acestea tocmai ca sa ajutam cat mai mult colegii nostri care sunt acolo sa-si indeplineasca obiectivele si sa reusim pana la urma sa aducem revolutia bunei guvernari cat mai repede in Bucuresti", a anuntat Claudiu Nasui, intr-o conferinta de presa luni.El a adaugat ca la aceste locale USR-PLUS are si mai multi consilieri in CGMB si in toate consiile de sector decat a avut in 2016."Avem un om extraordinar, pe Vlad Voiculescu, care stie, probabil, cel mai bine din toata tara ce inseamna sistem de sanatate functional, cum arata cel din Romania si cum sa ajungi de la ce avem acum, la ce ar trebui sa avem. Ca urmare a rezultatelor de ieri, avem si mai multi consilieri si in Consiliul General si in toate consiliile de sector decat am avut in 2016 si a doua veste buna e ca, impreuna cu partenerii de la PNL, cu care am sustinut candidaturi comune, avem majoritatea in foarte multe consilii, ceea ce nu inseamna ca nu suntem deschisi si la alte sustineri, daca ele concorda cu fiecare dintre principiile si valorile noastre. Acesta este un lucru de la care nu vom face rabat", a conchis Nasui.