Clotilde Armand: Pesedistii au pus 120 de persoane sa conteste validarea alegerii mele in functia de primar al sectorului 1

"La o luna de la alegerile din Sectorul 1, partidul-cartel numit PSD ne demonstreaza ca nu vrea sa paraseasca primaria. Pesedistii au pus 120 de persoane sa conteste validarea alegerii mele in functia de primar al sectorului 1. Da, ati auzit bine. 120 de pesedisti. Din cauza aceasta se tot intarzie cu depunerea juramantului si preluarea mandatului meu.Dar toate aceste aspecte se vor lamuri. In data de 26 octombrie avem termen la Tribunalul Municipiului Bucuresti. Pesedistii trag acum de timp sa-si acopere urmele jafului. Nu o sa le mearga. Si cineva va raspunde in fata Justitiei pentru disparitia unui miliard de lei din bugetul primariei", a scris Clotilde Armand ( USR /PLUS), pe Facebook.