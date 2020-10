INTERVIU Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: Regulile jocului s-au schimbat. Vom face un audit sa vedem unde s-au dus banii nostri

Armand: Stop unei administratii cu pile. Stop contractelor umflate din bani publici

Clotilde Armand: Vom face un audit, apoi vom vedea unde s-au dus banii nostri

Armand: Nu mai putem sa acceptam o dezvoltare haotica, care are un singur obiectiv: maximizarea profiturilor dezvoltatorilor imobiliari

Clotilde Marie Brigitte Armand (47 de ani), candidata Aliantei USR -PLUS, a castigat Primaria Sectorului 1 din Capitala. Este politiciana, manager si activista civica de origine franceza. Este membra fondatoare a partidului Uniunea Salvati Romania. In urma alegerilor europarlamentare din 2019, a fost aleasa europarlamentara, unde este membra in Comisia de Buget si Comisia pentru Transport din Parlamentul European.Noi de dimineata, la ora 6, stiam deja cine a castigat aceste alegeri. Toate procesele verbale au fost intocmite corect, cu reprezentantii tuturor partidelor. Au fost diferente foarte mici, de unul, doua sau trei voturi intre numarul de voturi anulate, nule si asa mai departe. Cand a fost cazul, au fost renumarate aceste voturi, in fata tuturor delegatilor. Toti delegatii au fost chemati, din nou, la biroul electoral de sector si au asistat la refacerea proceselor verbale, cu diferente foarte mici. A fost o tentativa de frauda, dar, pana la urma, procesul a decurs extrem de normal, fara incidente. A fost un proces fara probleme.Ce s-a intamplat dupa? Aici este interesant. PSD si-a facut o strategie de partid in urma acestor alegeri, in sensul in care ei nu vor sa para in fata electoratului ceea ce sunt, de fapt, niste pierzatori. PSD joaca rolul victimei si acuza un complot mondial impotriva lor si par la fel de disperati sa se agate de functie ca dictatorul Ceausescu. Mai au putin sa spuna lumii ca ei nu raspund decat in fata marii adunari nationale - stiu ca asta a spus Ceausescu in decembrie 1989 si asta spune PSD in octombrie 2020. Este o strategie de partid pe care o adopta pentru a se pregati de alegerile care vin. In realitate, PSD este un pierzator, iar acest lucru nu da bine in campania electorala pentru alegerile parlamentare. Asa, ei s-au gandit sa fie victime pentru a pregati aceasta campanie electorala.Citeste si: Cine este Clotilde Armand, noul primar al Sectorului 1 din Bucuresti. Averea declarata de frantuzoaica maritata cu un matematician roman Nu stiu cine ar fi competent daca nu cineva cu profilul meu. Este adevarat ca am gestionat foarte mult oameni si proiecte, dar in sectorul privat, nu in cel public. Eu cred ca de 30 de ani am vazut cine a fost performant in Romania. Sectorul privat a fost unul de baza, care a reusit sa reconstruiasca o economie dupa colapsul de dupa revolutie. Unele dintre cele mai performante sectoare din economia Romaniei sunt IT-ul si transporturile. Ei sunt principalii contribuitori la exportul de servicii. Am citat doar doua sectoare, dar sunt o gramada de sectoare care au construit totul de la zero, ei au stiut sa reinventeze Romania, sa creeze aceasta Romanie prospera, care s-a adaptat si care este competitiva. Sectorul public a fost o catastrofa. Suntem in intarziere, avem un capital uman de foarte buna calitate, dar sectorul public in loc sa ajute, ne-a mentinut in lumea a treia. Este clar ca trebuie o contributie enorma de competente din sectorul privat catre sectorul public. Asta trebuie sa facem.Va voi spune trei principii. Primul este "Stop contractelor umflate din bani publici. Vrem investiti masive". Vrem ca in patru ani, 40% din bugetul Sectorului 1 sa mearga catre investitii. Este o diferenta foarte mare intre a cheltui si a investi. Cheltuielile sunt banii dati pe paza, panselute sau garduri. In schimb, investitiile raman pentru un secol, sa fie folosite de copiii nostri. Vrem sa demaram imediat investiile in scoli, sa le reabilitam pentru siguranta copiilor nostri. De asemenea, vrem sa facem parcari subterane, pentru a rezolva aceasta problema.Al doilea principiu: "Stop unei administratii cu pile, primaria trebuie sa fie deschisa pentru locuritori". Vrem transparenta cheltuielilor si servicii publice interne si externalizate de calitate. Din momentul in care administratia nu va fi aici doar ca sa dea niste salarii unor oameni, ci va fi dedicata, deschisa, va fi aici doar pentru locuitori, se va schimba paradigma. Administratia de acum este aici doar pentru ea. Putem sa vedem ca marea majoritate a bugetului este aici doar pentru a mentine o administratie. Nu este in regula.Apoi, vrem ca primaria sa fie un sprijin pentru investitor, pentru a impulsiona o economie locala puternica, bazata pe tehnologii noi, pe turism si nu numai. Vrem sa fim un sprijin si pentru dezvoltatorii imobiliari cu planuri de dezvoltare coerente si cu proiecte de reabilitare urbana. Vrem sa fim o primarie care sustine sectorul privat, pentru ca stim ca fara un sector privat prosper, comunitatea nu se poate sustine. Un sector privat prosper este baza oricarui proiect de dezvoltare si de investitii din comunitate. Eu vin din sectorul privat si stiu ca daca administratia nu are o economie prospera, nu poate face nimic. Noi trebuie sa fim primii care ii vor sustine. Am fost actor in economia locala, eram director general intr-o firma, iar administratia era aici ca sa iti ia niste bani, sa profite de pe urma ta, sa impuna niste reguli formale fara sa vada daca aceste reguli te ajuta si au o valoare adaugata. Spre exemplu, autorizatiile de functionare nu ajuta pe nimeni cu nimic - ele trebuie sa fie un ajutor adevarat pentru comunitate. Primaria trebuie sa ajute sectorul privat, sa ii ajute pe locuitori, nu trebuie sa fie aici doar pentru a parazita, intr-un fel, aceasta economie.Citeste si: Diferentele dintre fostul si actualul primar al Sectorului 1. Clotilde Armand versus Daniel Tudorache Vom verifica, de fiecare data, daca ce se cere are sens si ii vom da sens. Nu vom cere nimic de dragul de a cere ceva. Vom elimina aceste cereri formale, daca nu corespund cu nimic. Vom analiza fiecare lucru cerut de primarie si il vom simplifica. Toti cei care lucreaza in firme private stiu ca procesele se analizeaza ca sa aiba o valoare adaugata, iar daca acel proces exista doar birocratic, atunci il vom elimina. Vom elimina orice hartie care nu ajuta decat un functionar sa simta ca face ceva.Cunosc destul de bine ce se intampla in primarie, am fost timp de trei ani consilier local. Noi, in consiliul local, ne-am facut datoria, am votat proiecte de miliarde de lei. Am vazut ca administratia trecuta nu a fost capabila sa le implementeze. Un lucru de baza este cadastrul domeniului public. In sectorul 1, cadastrarea domeniuluil public nu a fost facuta, suntem in intarziere comparativ cu alte sectoare. Acest lucru este important pentru ca daca suntem in situatia in care vrem sa construim un parc sau o gradinia pe un domeniu public si ne trezim ca nu mai este domeniu public. Aceasta este una dintre primele investitii pe care le-am propus si le-am votat in 2016, cand eram consilier local. A fost votat atunci, 44 de milioane de lei, cadastrarea domeniuliu public. In primul an era 6 milioane de lei. Am fost de mai multe ori la Serviciul Cadastrului Public pentru a verifica ca se implementeaza ce am votat. Degeaba am fost acolo de cinci, sase ori. Era clar ca ei nu pot, nu vor.Noi stim investitiile care au fost votate, dar nu au fost implementate de diferite servicii si de diferite persoane. Este clar ca daca nu au reusit in cei patru ani, nu vom putea sa ne bazam pe aceste persoane in cei patru ani care vor veni pentru a implementa aceleasi investitii.Vom face un audit, apoi vom vedea unde s-au dus banii nostri. Este o primarie foarte bogata, avem acelasi buget ca Madrid, ca Londra pe cap de locuitor. Totusi, nu s-au facut investitii, banii au disparut, iar acum doua saptamani, fostul primar PSD a votat un imprumut de 200 de milioane de lei. In patru ani a avut mai mult de un milliard de euro. Acest audit ne va spune si cine sunt persoanele care au semnat pentru ca banii sa ajunga in firme de casa, iar investitile sa nu se faca. Trebuie sa ne bazam pe niste persoane integre si competente - acestea vor fi cele doua criterii pe baza carora ii vom selecta pe cei cu care vom lucra, regulile jocului s-au schimbat.Citeste si: "Clanul tocilarilor" fata in fata cu realitatea administratiei publice. Sunt cei "cu studii pe bune" o garantie a succesului? Nu numai ca s-a suspendat avizul de mediu, apoi a fost si anulat contractul de sponsorizare prin care o entitate privata furniza acest PUZ coordonator catre Primaria Sectorului 1. Ca si cum noi, cea mai bogata primarie din Romania, in loc sa ne permitem sa platim un PUZ facut independent, facut de o entitate profesionista, facut pentru cetateni, nu pentru interese private, am permis unei entitati private, care este clar ca actioneaza pentru interese private, sa ne furnizeze gratis un PUZ coordonator. Tribunalul a spus ca acest contract de sponsorizare nu este valabil, ceea ce inseamna ca acest PUZ nu mai poate fi propus. PUZ-ul coorodonator este propus de catre primar spre aprobarea CGMB. Eu nu voi propune un PUZ coordonator care nu este facut in interesul cetatenilor, ci in interesul unor privati.In primul rand, nu vrem sa mentinem ideea unui PUZ coordonator. Trebuie un PUZ pe niste zone precise. A fost propus acest PUZ in absenta unui PUG. Nicusor Dan si mai multi arhitecti si urbanisti din Romania au spus mereu ca ne trebuie un PUG, care propune o viziune a Bucurestiului, a zonei metropolitane. Nu putem sa gandim o viziune a Sectorului 1 care nu e integrata intr-o viziune a Bucurestiului. Sunt niste cartiere care sunt de sine statatoare, trebuie o viziune doar pentru aceste cartiere. Spre exemplu, cartierul Baneasa Nord trebuie dezvoltat, trebuie un PUZ pentru acest cartier. Deja au fost PUZ-uri in trecut, trebuie sa tinem cont de ele, pentru ca oamenii au cumparat acolo niste terenuri. Vom dezvolta un PUZ care va raspunde nevoilor oamenilor de acolo, un PUZ care va da o viziune moderna. O sa avem strazi mai mari, parcuri, scoli si toate lucrurile pe care oamenii le doresc. Nu mai putem sa acceptam o dezvoltare haotica, care are un singur obiectiv: maximizarea profiturilor dezvoltatorilor imobiliari. Avem nevoie de acest dezvoltator, dar primaria trebuie sa fie o voce pentru cetateni si asta va fi rolul pe care il vom juca.Citeste si: Allen Coliban, primarul ales al Brasovului: Nu pot sa lucrez cu oameni in care nu am incredere Este clar ca conducerea era aservita politica, dar politica trebuia sa se opreasca cand s-a terminat campania. La sfarsitul campaniei s-a terminat partea de politica si trebuie sa inceapa altceva, administratia corecta, serviciu public se numeste. Tot ce este legat de politica, trebuie scos din primarie. Politia locala nu este aici pentru a proteja interese private, ci pentru a impune o disciplina in constructie, in trafic.Politia locala trebuie sa fie impulsionata de o echipa de directie care le va reda misiunea si instrumentele cu care pot sa actioneze, sa fie mult mai activi sa dea amenzi. Media amenzilor date de Politia locala in anul 2019 era intre 30 si 40 pe zi, in haosul pe care il vedem in jurul nostru. Nu se poate acest lucru. Putem sa dam amenzi tuturor care nu respecta legea. Legea trebuie sa fie aceeasi pentru toti. Nu trebuie sa existe oameni simtiti si nesimtiti. Politia locala le spune tuturor ca astea sunt regulile jocului, iar daca nu le respecti, primesti amenda. Lucrurile sunt si mai dramatice in ceea ce priveste disciplina in constructii.Politia locala este o entitate foarte importanta in comunitate, unii nu inteleg ce inseamna respect daca nu sunt masuri coercitive. Ne vom intelege. Vom avea o politie locala politicoasa, ferma, care repecta legea, profesionista. Asta este provocarea noastra si stiu ca vom reusi.Fiecare are ambitii sa ajunga mai sus la munca, la scoala si asa mai departe. Asa este si in lumea politica. Sunt oameni foarte buni care vor sa ajunga mai sus, iar competitia in USR este foarte stransa. Este adevarat ca scandalurile nu ne fac foarte bine si sunt destui dezamagiti care ne critica pe buna dreptate. Eu vreau sa transmit un mesaj celor care ne urmaresc in aceste zile: aveti incredere in noi. USR a rezolvat fiecare criza interna, stiti ca au fost mai multe, pentru ca suntem oameni liberi, liberi sa ne exprimam. USR a demonstrat mai multa transparenta decat orice alt partid politic in ultimii 30 de ani. Este o transparenta din toate punctele de vedere. Este un castig enorm in politica romanesca. Este natura umana faptul ca oamenii vor sa ajunga mai sus. Suntem oameni liberi sa ne exprimam. USR este si o oglinda a societatii romanesti, o societate de oameni care vor sa fie liberi. Faptul ca sunt dezbateri, pe care unii le numesc scandaluri, este un lucru natural, pana la urma.Citeste si: Nemultumiri in USR PLUS dupa ce Vlad Teohari a fost eliminat de pe listele pentru diaspora, de Comisia de Arbitraj, pe motive de moralitate