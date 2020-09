VIDEO Clotilde Armand, scandal cu un agent de paza de la Mega Image: A inceput sa fie agresiv verbal cu mine strigand: ''Panarama!"

Armand sustine ca un agent de paza a fost agresiv verbal, adresandu-i jigniri."Am fost astazi cu colegii prin sector si ne-am oprit sa impartim flyere la intersectia 1 Mai cu strada Ion Mincu. In aceasta intersectie exista si un magazin MEGA IMAGE. Toate bune si frumoase pana cand agentul de paza al magazinul a inceput sa fie agresiv verbal cu mine strigand:. Apoi a insistat sa plecam de acolo pentru ca asa vrea el. Evident ca n-am parasit locul pentru ca nu eram pe mosia lui. Noi eram pe domeniul public. Intre timp a sunat la Jandarmerie si de fata cu jandarmii i-a spus unui coleg: ''iti dau o stanga!''.Amenintari si prostie multa. Comportament mizerabil. Bon. Acum, din toata aceasta nefericita intamplare as vrea sa ii transmit stimabilului agent (care nu purta masca de protectie pana la sosirea jandarmilor) ca voi fi in fiecare zi in fata acelui magazin si voi vorbi cu cetatenii. E dreptul meu si nu ma las intimidata de prostia agresiva.", a scris Clotilde Armand pe Facebook.