Clotilde Armand: Sunt disperati, i-am prins cu mana in sac. Renumararea voturilor nu se poate face pentru ca legea nu permite

"Nu ne lasam furati, nici intimidati. Aceste gesturi de intimidare sunt de la oameni disperati. I-am prins cu mana in sac. E o ancheta in curs. Va trebui intr-adevar sa inteleg exact care era procesul la care se gandea primarul de la PSD care a pierdut alegerile. (...) Trebuie o ancheta foarte clara la Parchet de ce angajati ai primariei, ai ADP, erau acolo si se ocupau de alegeri. La ora actuala, matematica e clara. A fost mereu clara. Procesele verbale care s-au incheiat dupa alegerile de duminica au fost mereu clare. Avem incredere in aceste procese verbale. Eu cred ca acum sunt toate incarcate pe site-ul de la AEP. Din cate stiu eu sunt inca 9 sectii neinchise, la 3-4 se verifica neconcordantele", a declarat, marti, Clotilde Armand.Potrivit aesteia, nu e necesara renumararea voturilor."E dificil, pentru ca avem procese verbale incheiate dupa alegeri cu acordul tuturor partidelor. Nu cred ca se pot renumara, pentru ca in momentul cand s-au incheiat procesele verbale toti erau de acord. Daca atunci nu au fost probleme, atunci aceste procese verbale sunt dovada ca a fost o numarare corecta. Ce pot spune ca mici probleme cu unul, doua voturi in plus la alegeri este normal. Eu am incredere in procesul electoral, chiar daca s-a prelungit foarte mult intr-un mod inexplicabil", a mai afirmat candidata USR PLUS.Armand a precizat: "Eu cred ca acest proces verbal trebuie sa se inchida corect si sa mergem mai departe".Intrebata despre renumararea voturilor, Armand a afirmat: "Aici nu e vorba de mine. Aici e vorba de ce spune legea si in care caz se permite renumararea voturilor. Sa stiti ca in 2016 mi-a fost refuzata renumararea voturilor pe motivele legale. Aceste motive sunt legale si trebuie respectate. Nu e vorba, v-am spus ca renumararea la ora actuala nu se poate pentru ca pur si simplu legea nu permite. Eu cred ca matematica va invinge, cred ca cifrele sunt publicate. Eu cred ca mai transparent acum nu se poate si cine stie sa contabilizeze poate sa vada foarte clar cine va fi primarul. Este victoria noastra si nu ne vom lasa intimidati. Le multumesc tuturor celor care au venit la alegeri, le multumesc tuturor celor care au incredere in acest proces electoral".