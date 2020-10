Diferentele dintre fostul si actualul primar al Sectorului 1. Clotilde Armand versus Daniel Tudorache

Studii

, in varsta de 47 de ani, s-a nascut la Pointe-a-Pitre, in Franta. Potrivit CV-ului, a obtinut o diploma in inginerie la "Ecole Centrale Paris" si un master, tot in inginerie, la "Massachusetts Institute of Technology" din Statele Unite., in varsta de 56 de ani, este tot inginer, potrivit CV-ului. El a studiat la Institutul Politehnic din Bucuresti - specializarea in tehnologia transporturilor si telecomenzi feroviare.Clotilde Armand a fost analist la "The Sabre Group", in Boston, Statele Unite ale Americii, intre 1997 si 1999. A fost directoarea departamentului de consultanta al "KPMG" Bucuresti intre 1999 si 2001.Totodata, intre 2002 si 2004 a fost responsabila de gestionarea proiectelor in echipa Office-AIRBUS A380, la "ALTEN", Toulouse, Hamburg. In perioada 2005 si 2010 ea a ocupat functia de director al Departamentului IT, apoi director distributie gaze, Bucuresti si Ilfov, la GDF SUEZ - DISTRIGAZ SUD.Mai apoi, in perioada 2010 si 2013 a fost directoare la GDF SUEZ Energie France (Paris), iar in perioada 2013-2017 a fost director general EGIS Romania si Bulgaria. In perioada 2017 si 2019 a condus activitatile comerciale pentru Europa continentala EGIS Rail, Egis International.Din anul 2016, Armand se remarca in politica si este membra fondatoare a Uniunii Salvati Bucurestiul, apoi vicepresedinte al Uniunii Salvati romania. Totodata, devine consilier local al Sectorului 1, iar din 2019 este europarlamentar in Parlamentul European. La alegerile locale din 2020, Clotilde Armand devine Primarul Sectorului 1 al Capitalei.Daniel Tudorache a fost inginer stagiar la Statia - C.F. Giurgiu Sud in perioada 1988 - 1990. Apoi, timp de 10 ani ajunge inginer sef sectie la Metrorex, iar din anul 2001, director general adjunct la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (M.L.P.T.L.). Din anul 2000 pana in anul 2002, Tudorache devine consilier al primarului Sectorului 1 din acea vreme, Vasile Gherasim PSD ).In perioada 2004 - 2008, el devine consilier general in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In perioada 2008 - 2011 devine viceprimar la Primaria Sectorului 1, iar in perioada 2012 - 2016 ajunge deputat in Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor. La alegerile locale din 2016 este ales Primarul Sectorului 1 al Capitalei.