Cluj: Un barbat a fost surprins in timp ce introducea mai multe buletine de vot in urna, stampilate pe candidatul PNL. Situatia s-a repetat si in Sibiu

"Toate buletinele de vot erau stampilate pe primarul PNL al comunei Poieni sau pe reprezentantii Partidului National Liberal, pentru Consiliul Local Poieni sau Consiliul Judetean Cluj. Membrii comisiei de votare au incercat sa sustina ca erau lipite trei buletine de vot, dar nu au putut explica cum de toate trei erau stampilate", au transmis surse din cadrul Politiei Huedin, din cadrul IPJ Cluj, citate de evz.ro.Incidentul a fost descoperit de reprezentantul USR din sectia de votare, care a observat ca a primit patru buletine de vot pentru a le introduce in aceeasi urna.De asemenea, se fac cercetari si in localitatea Agnita, judetul Sibiu, la sectia de votare nr. 150 in urma unei sesizari telefonice. Patru persoane au introdus mai multe buletine de vot in urna pentru alegerea primarului."In jurul orei 12,50, in urma unei sesizari telefonice referitoare la faptul ca la Sectia de votare nr.150 din Agnita 4 persoane au introdus cate 4 buletine de vot in urna pentru alegerea primarului, au fost dispuse verificari, fiind stabilit faptul ca celor 4 persoane le-ar fi fost inmanate de catre membrii comisiei, din eroare 4 buletine de vot, pe care le-au introdus in urna. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de frauda la vot (art. 387 cod penal)", spune Luciana Lazar, purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu.