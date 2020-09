Cursurile vor fi suspendate in scolile unde sunt amenajate sectii de votare. Activitatea didactica se muta exclusiv online intre 25 si 29 septembrie

Astfel, CNSU a decis ca activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului sectiilor de votare administrat de Autoritatea Electorala Permanenta,"Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezentaHOTARARE:Activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelordidactice in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii devotare pentru desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale dinanul 2020, stabilite conform Registrului sectiilor de votare administrat de AutoritateaElectorala Permanenta, se suspenda incepand cu data de 25.09.2020 pana la data de29.09.2020 inclusiv.Activitatile didactice pentru unitatile prevazute la art. 1 vor fi desfasurate insistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerul Educatiei siCercetarii.Activitatile didactice prevazute la art. 1 se vor relua incepand cu data de30.09.2020 cu respectarea tuturor conditiilor de siguranta si igiena sanitara.Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului Nationalde Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acteadministrative ale conducatorilor acestora", se arata in Hotararea aprobata de CNSU.Activitatile didactice pentru aceste unitati scolare vor fi desfasurate in sistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerul Educatiei si Cercetarii.Citeste si: