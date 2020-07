Comisia juridica a Senatului a avizat favorabil legea privind organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie

Conform raportului, care intra marti in dezbaterea plenului Senatului, data alegerilor locale ar urma sa fie 27 septembrie 2020."Proiectul legislativ initiat de UDMR privind data alegerilor locale a primit un raport favorabil in comisia de specialitate a Senatului. Acest proiect prevede stabilirea datei alegerilor locale pentru 27 septembrie, o data care a reiesit ca avand o majoritate si o sustinere larga in randul formatiunilor politice", a precizat senatorul UDMR.El a adaugat ca au fost depuse mai multe amendamente, majoritatea dintre ele privind propuneri de la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)."Sunt chestiuni care sunt necesare pentru organizarea acestor alegeri, inclusiv prevederi referitoare la necesitatea de a asigura mijloace de protectie sanitara, evident, daca va fi cazul pentru toti cei implicati in procesul electoral, inclusiv pentru alegatori, daca va fi cazul, chestiuni privind organizarea acestor alegeri referitor la anumite termene care trebuie corelate pentru alegerile locale de anul acesta referitoare la indemnizatiile care se vor plati si nivelul acestora pentru toti cei implicati in procesul electoral.Este un proiect legislativ important care urmeaza sa fie in plenul Senatului, urmand sa intre si in dezbaterea Camerei Deputatilor. Este un proiect legislativ care trebuie sa intre in vigoare inainte de 27 iulie, pentru ca alegerile sa poata fi organizate la 27 septembrie, Ne asteptam ca sa existe sustinere majoritara pentru acest proiect legislativ, avand in vedere ca suntem dupa un mandat de 4 ani al autoritatilor locale sI, daca toate conditiile inclusiv sanitare permit, ar fi foarte bine ca alegerile locale sa fie organizate la 27 septembrie", a mai precizat liderul senatorilor UDMR.