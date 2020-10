Razboi total intre USR si PSD, la Sectorul 1: acuzatii de frauda electorala si de manipulare intre Clotilde Armand si Dan Tudorache. Reactiile autoritatilor

Dan Tudorache cere anularea alegerilor in Bucuresti si repetarea votului

Reactia Jandarmeriei Romane

Armand sustine ca imaginile sunt de la procesul de numarare si persoanele sunt observatori care asistau, iar prin difuzarea imaginilor postul de televiziune Antena 3 si Dan Tudorache incearca sa manipuleze populatia si sa il intimideze pe presedintele Biroului Electoral al Sectorului 1.Primarul in functie de la Sectorul 1, Dan Tudorache, membru PSD, a publicat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook , o filmare dintr-o sala plina cu saci de vot, in care apar mai multe persoane. Filmarea este insotita de urmatorul mesaj: "Asa intra neprihanitii de la USR -PLUS in sediul Biroului Electoral al Sectorului 1. Noaptea, ca hotii!".Imaginile au fost preluate pe Facebook de Gabriela Firea , care a cerut repetarea alegerilor, acuzand frauda.Joi, 1 octombrie, Tudorache a cerut anularea alegerilor in Bucuresti si repetarea votului. Edilul spune ca rezultatul a fost "viciat" inclusiv pentru primarul general. O cerere in acest sens ar urma sa fie depusa joi la BEC.Politia a deschis o ancheta dupa ce Antena 3 a difuzat, miercuri seara, imaginile in care se vad mai multe persoane care intra intr-o sala plina cu saci cu voturi, sustinand ca ar fi vorba de imaginile de pe camerele de supraveghere din zona securizata a Biroului Electoral Sector (BES) 1 Bucuresti.Daniel Tudorache sustine ca politia a ridicat in aceasta dimineata, la ora 8.00, hardul pe care se afla inregistrarile realizate de toate camerele video ale cladirii: "In cursul zilei de astazi vor ridica toate inregistrarile", a spus edilul.Clotilde Armand, care si-a proclamat victoria la Primaria Sectorului 1, a acuzat un "fake news", sustinand ca imaginile ar fi de la procesul de numarare a voturilor. Armand a declarat ca "aceasta manipulare" orchestrata de PSD este pentru "intimidarea" presedintelui BES 1."Poate vreti sa auziti adevarul si ce cautau colegii mei in sala BES 1: in imaginile prezentate publicului (...) apare si presedintele BES1, procurorul Sprincu Nicolae; Presedintele BES 1 a decis sa fie numarate semnaturile votantilor de pe listele electorale permanente, complementare si suplimentare, pentru a vedea daca nu marul acestora corespunde cu numarul semnaturilor votantilor scris in Procesul Electoral; Presedintele BES 1 ne-a invitat conform legii sa mergem cu el, in calitate de candidati - observatori, pentru a ne convinge ca procesul este transparent si nu se produc fraude prin manipularea sacilor; BES 1 era plin la acea ora. Vorbim despre ziua de luni, 28 septembrie 2020, putin dupa ora 24. In acea seara, BES 1 s-a inchis la ora 02:00 noaptea, noi plecand odata cu membri BES 1 din cladire", a scris Clotilde Armand, joi, pe Facebook.Ea a declarat ca cel care cauta si manuieste acel sac este personal tehnic al Biroului Electoral al Sectorului 1."Acesta era pus de procuror sa caute sacii unei sectii de vot un anume Dan, soferul lui Daniel Tudorache, angajat DGASPC Sector 1, pe timpul desfasurarii activitatii BES1, avand calitatea de personal tehnic al BES1; toata aceasta manipulare ordinara orchestrata de PSD (...) este pentru intimidarea procurorului, presedintele BES 1, care astazi are de luat o decizie la sesizarea PSD de anulare a scrutinului (asta daca ati urmarit declaratia lui Marcel Ciolacu , in care spune ca procurorul este si el implicat). Nu noi suntem vizati de acest macel mediatic, procurorul, presedinte BES 1 este cel vizat", a adaugat Clotilde Armand.Jandarmeria Capitalei a facut, joi, o serie de precizari dupa ce postul de televiziune Antena 3 a difuzat, miercuri seara, imaginile publicate de Daniel Tudorache."Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale a fost desigilata la cererea presedintelui biroului electoral, jandarmul intocmind de fiecare data in acest sens un proces-verbal de predare-primire a incaperii respective.Precizam faptul ca accesul in incaperea respectiva este permis doar cu acordul presedintelui biroului electoral de sector, iar incinta este luata in protectie dupa sigilare. Activitatile desfasurate in interiorul incaperii nu intra in competenta institutiei noastre atata timp cat persoanele autorizate desfasoara activitati legate de procesul electoral", a mentionat Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.