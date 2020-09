Constanta: Incidente electorale in Tuzla si Cerchezu. Amenda de 1.400 de lei pentru ca a indemnat doua persoane sa voteze un anumit candidat

Astfel, politisti din Tuzla au fost sesizati, in jurul orei 09.30, cu privire la faptul ca proximitatea sectiei de votare nr. 549, o femeie ar fi indemnat alte doua persoane sa voteze un anumit candidat la primarie, relateaza ctnews.ro. Persoana in cauza a fost identificata si sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 1.400 de lei, conform Legii 115 /2015.Tot astazi, in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Postului de Politie Cerchezu au fost sesizati despre faptul ca un barbat ar fi fotografiat buletinul de vot in timpul exercitarii votului la o sectie de votare din satul Magura.Politistii au aplicat acestuia o sanctiune contraventionala in valoare de 600 de lei, conform Legii 115/2015.