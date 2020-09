Constanta: USR PLUS face plangere penala dupa ce candidatul aliantei la Primaria Ovidiu ar fi fost sechestrat in timpul campaniei electorale

Reprezentantii Aliantei spun ca in cursul zilei de miercuri, in timp ce se aflau la groapa de gunoi a orasului Ovidiu, pentru a vedea cum sunt prestate serviciile pentru care locuitorii platesc tot mai multi bani, candidata USR-PLUS la Primaria Ovidiu Doina Cojocaru si vicepresedintele USR Ovidiu Daniel Balaes au fost impiedicati sa mai plece de un cunoscut personaj pe plan local, apropiat al primarului in functie, George Scupra, potrivit unui comunicat al USR-PLUS remis joi."Am fost intimidati in cel mai interlop stil posibil de catre Nelu Funda, unul dintre apropiatii primarului in functie George Scupra, primar care, de mai bine de o luna si jumatate, refuza sa faca public contractul de salubritate pentru care oamenii platesc. Vizibil deranjat de prezenta noastra acolo, acest domn Nelu Funda, cunoscut in oras ca fiind seful gropii de gunoi, a inchis portile si le-a blocat, ingradindu-ne posibilitatea de a parasi zona.Am depus aseara o plangere penala pentru doua infractiuni. Jalnice metode de a face campanie electorala si jalnice metode de a conduce un oras", a declarat declara Doina Cojocaru, conform sursei citate.Sursa mentionata mai precizeaza ca actualul primar George Scupra, candidat din partea PNL pentru un al treilea mandat, este fost membru PSD, "partid de la care a imprumutat atat atitudinea de jupan al orasului, cat si tehnicile murdare de campanie".Alianta mai acuza ca de la inceputul acestei campanii electorale si chiar dinaintea debutului oficial, reprezentantii si candidatii vechilor partide politice s-au intrecut in actiuni impotriva candidatilor USR-PLUS."Fie ca a fost vorba de demolarea cu excavatorul a panourilor Aliantei si de sabotarea conferintelor de presa ale candidatilor USR PLUS, fie de clipuri fake distribuite in spatiul virtual. In loc de solutii concrete si de dezbateri de idei si proiecte in beneficiul romanilor, vechile partide politice apeleaza la tentative de intimidare si la diversiuni menite sa distraga atentia oamenilor de la problemele reale de care se izbesc, zi de zi, in orasele lor. Nu vor reusi! Nu ne este frica, mergem mai departe si vom continua sa ne prezentam candidatii si solutiile pentru Bucuresti si pentru intreaga tara. Schimbam Romania, strada cu strada, oras cu oras", mai transmite comunicatul de presa.