Constanta: USR-PLUS nu a obtinut niciun mandat de primar in judet

Candidatul USR-PLUS la Primaria Constanta, Stelian Ion, a mentionat luni, intr-o conferinta de presa, ca nu considera ca USR-PLUS a obtinut un rezultat slab la alegerile locale din judet, ci unul incurajator, in conditiile in care participa pentru prima oara la un scrutin electoral pe plan local."Este prima oara cand participam la alegerile locale. Si totusi, pentru o prima candidatura la alegerile locale, nu este un rezultat slab, este un rezultat incurajator. Daca ar fi sa ma uit in urma, singurul lucru pe care l-as schimba poate in campania electorala ar fi acela de a fi demontat mai puternic manipularile facute de PNL , cum ca sunt singurii care pot inlatura PSD -ul. Am spus, am repetat de nenumarate ori, am aratat niste sondaje, din pacate aceasta manipulare nu a fost demontata asa cum ar fi trebuit", a declarat Stelian Ion, care a pierdut mandatul la Primaria Constanta la o diferenta de circa 4.000 de voturi de candidatul PNL, Vergil Chitac. Stelian Ion a fost si la o diferenta de putin peste 100 de voturi de ocupantul locului trei, actualul primar PSD, Decebal Fagadau.El a tinut sa ii roage pe constanteni sa fie foarte atenti la urmatoarele runde de alegeri, indiferent de natura lor, pentru ca fiecare vot conteaza si poate face diferenta intre candidati."Vreau sa le reamintesc constantenilor si sa ii rog sa fie foarte atenti pe viitor la urmatoarele runde de alegeri, oricare ar fi ele, orice vot conteaza. La Agigea, diferenta a fost facuta de 30 si ceva de voturi si inca nu stim exact daca au fost corect facute, colegii nostri au spus ca depun contestatie si cer renumararea. Deci, ganditi-va cat de putine voturi pot atarna balanta intr-o parte sau alta. La europarlamentare, anul trecut, a fost o diferenta destul de mica fata de cei clasati pe locul doi, noi am fost clasati pe locul intai. De asemenea, este destul de mica diferenta intre mine si Decebal Fagadau, o suta si ceva de voturi fac aceasta diferenta. Deci, fiecare vot conteaza, nu va ganditi nicio clipa ca altii vor merge la vot si vor decide, nu va bazati pe altii, stampila trebuie sa fie in mana voastra si sa va decideti singuri viitorul. E rugamintea pe care o avem de fiecare data, haideti sa ne exercitam dreptul la vot, de fiecare data", a mai afirmat candidatul USR-PLUS la Primaria Constanta.In urma alegerilor locale de duminica, liberalii si-au adjudecat functia de primar in municipiile Constanta, Medgidia si Mangalia precum si in orasele Cernavoda, Eforie, Harsova, Murfatlar, Negru Voda, Ovidiu si Techirghiol, doar functia de edil sef al orasului Navodari fiind recastigata de primarul in exercitiu, membru al PSD.