Covasna: Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a castigat al patrulea mandat

Potrivit acestuia, numaratoarea paralela facuta de UDMR Covasna indica faptul ca Antal Arpad a castigat si de aceasta data detasat in fata contracandidatilor sai."Eu multumesc tuturor celor care s-au prezentat la vot si le multumesc tuturor celor care m-au votat si care imi sustin proiectele. In continuare doresc sa fiu primarul tuturor, si al celor care m-au votat si al celor care nu m-au votat si al celor care au stat acasa", a declarat Antal Arpad.Acesta a mentionat ca echipa de consilieri locali a UDMR a fost intinerita si ca vor urma schimbari si la nivelul echipei de conducere a Primariei."Maine o sa imi fac treaba ca si pana acum, pentru ca nu se schimba nimic de maine. Si o sa discutam, o sa mai stau de vorba si cu vechea echipa si cu cea noua, sa discutam si sa vedem cum prioritizam tot ceea ce dorim sa facem, pentru ca tot ce am promis noi am luat in serios (...) De foarte multe ori am spus ca cel care are sansa sa guverneze nu isi poate permite sa promita lucruri pe care apoi nu le poate face (...) Noi nu gandim in mandate, gandim in generatii, daca putem spune asa, si dorinta noastra este ca orasul nostru sa faca pasul la nivelul urmator de dezvoltare (...) Avem foarte multi tineri in echipa noastra de consilieri si inclusiv in echipa conducerii orasului vor fi oameni noi, pentru ca nu vom merge cu echipa cu care am mers pana acum", a spus primarul Antal Arpad.Antal Arpad, nascut pe 10 august 1975 in orasul Rupea din judetul Brasov, a absolvit Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca si este de profesie sociolog.Acesta a fost ales pentru prima data primar al municipiului Sfantu Gheorghe in anul 2008, dupa patru ani in care a fost deputat UDMR in Parlamentul Romaniei.Pentru functia de primar al municipiului Sfantu Gheorghe si-au mai depus candidaturile Liviu Comaneci ( PNL ), Constantin Laurentiu Teaca ( PSD ), Otto Milik ( ALDE ), Rodica Nina Secelean (Pro Romania), Tatar Imola (Alianta Maghiara din Transilvania) si Marius Cojocaru (PMP).