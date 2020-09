Candidatul Cristian Bacanu explica modul in care ar fi fost furate voturile PNL in Sectorul 5

Cristian Bacanu spune ca a observat ca inca inainte de protocol, dintr-o singura sectie din sectorul 5 lipsesc 90 de voturi."Avem dovada ca intr-o sectie de vot au fost furate 90 de voturi PNL de la consiliul local. Acestea au fost puse din pix catre alte formatiuni (81 de voturi catre Partida Romilor). In aceeasi sectie, un vot pentru mine a fost inlaturat. In total, in aceasta sectie, vorbim despre o frauda uriasa de 91 de voturi in detrimentul Partidului National Liberal (90 voturi la CL si un vot la primar - aproape 20% din totalul voturilor CL din acea sectie). Daca pe o singura sectie de vot frauda este atat de mare, este clar ca se impune verificarea existentei unei fraude masive in Sectorul 5. Am constituit o echipa tehnica de contestare/ verificare a rezultatului alegerilor si vom actiona in vederea stabilirii adevarului", a scris Bacanu, pe pagina sa de Facebook Reamintim ca si deputatul USR Claudiu Nasui a sustinut, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a descoperit, impreuna cu colegii sai, modul in care s-ar fi putut frauda numaratoarea voturilor. Totodata, Parchetul Sectorului 1 s-a sesizat si a inceput o investigatie.Citeste si: