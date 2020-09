Cristian Bacanu, liderul PNL Sector 5, a depus plangere penala la DNA "pentru tunul de 1 milion de euro dat de primarul Florea la final de mandat"

Schema folosita de Florea si cu alte ocazii a fost sa imparta achizitia in 198 de contracte cu atribuire directa, iar banii au ajuns in buzunarul unei singure familii: fratii Vidrascu, patronii Editurii Litera."Tupeul primarului Florea a depasit orice limita. Pe final de mandat, in plina campanie, isi face propaganda electorala pe banii locuitorilor, dupa ce inceputul scolii a fost un esec pentru mii de elevi din scolile Sectorului 5, pe care le administreaza", a declarat Cristian Bacanu, conform comunicatului de presa transmis de PNL.Sursa citat[ adauga ca, in faza initiala, incadrarea a fost de abuz in serviciu fata de nerespectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, dar in cadrul cercetarii, DNA va analiza, cel mai probabil, si alte infractiuni care se circumscriu, de regula, unor astfel de contexte, respectiv dare si luare de mita, fals in inscrisuri."Dupa ce timp de patru ani nu a facut nimic pentru locuitorii Sectorului 5, primarul PSD da si in ultimele zile de mandat spagi electorale, folosindu-se, in acest caz, de copii. Daca ar fi mers prin Sectorul 5, Florea ar fi aflat ca elevii din aceste scoli invata in trei schimburi, ca starea cladirilor este deplorabila si ca multi dintre ei au inceput scoala in sistem online, din cauza nepasarii administratiei PSD, care nu a finalizat lucrarile de reparatii. Florea va plati in justitie pentru ilegalitatile pe care le-a patronat, folosindu-se de banii cetatenilor", a completat Bacanu.Caracterul penal al faptelor se intinde de la etapa de planificare si atribuire a achizitiei publice, existand indicii inclusiv pentru partea de executare a contractelor de achizitie, sustine sursa mentionata.Punctul central si care tradeaza caracterul penal: fragmentarea achizitiei - mai multe achizitii la un interval scurt de timp a unor loturi de produse similare, daca nu chiar identice."Practic, primarul Florea a impartit obiectivul achizitiei de asa natura astfel incat sa se incadreze pe procedura selectiei de oferta, in conditiile in care, valoarea totala a achizitiei ar fi condus la varianta organizarii unei licitatii. Motivul este foarte simplu si bine cunoscut, lipsa transparentei si eludarea mecanismelor licitatiilor. Saptamana trecuta, in data de 10 septembrie, Primaria Sectorului 5, condusa de primarul pesedist Daniel Florea , a atribuit pe 10 septembrie, prin achizitie directa, 198 contracte catre doua firme - Idea Papel Distribution si Litera Educational - pentru furnizarea de rechizite, carti si boxe sau baterii externe", explica PNL Sector 5 in comunicatul de presa.