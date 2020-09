Cum a reusit Piedone sa puna mana pe Sectorul 5, desi nu a avut nici macar un program electoral: "Judecata poporului a decis"

Mesajul lui Piedone, dupa castigarea alegerilor: Judecata poporului a decis!

Fara program electoral publicat

Mesaje controversate in campania lui Piedone, condamnat in dosarul Colectiv

Disparitia a 40.000 de euro din declaratia de avere a lui Pidone

Sapte ani la primarie

Conform rezultatelor provizorii centralizate de Biroul Electoral Central, Cristian Popescu Piedone este castigator al Primariei Sectorului 5, dupa numararea a 94% din voturi. Fostul primar al Sectorului 4 a obtinut 27,25% din voturi, in timp ce Cristian Bacanu ( PNL USR -PLUS) a fost votat de 24,84% dintre alegatori.Piedone a publicat un mesaj, dupa anuntarea rezultatelor partiale, prin care le transmite electorilor ca se apuca de treaba si ca va rezolva problemele cetatenilor."Judecata poporului a decis! Dragi prieteni, adevarul a invins! Dreptatea a invins! Noi am invins! Impreuna! In timp ce restul candidatilor au avut in spate partide care au investit sume uriase in campaniile electorale, eu v-am avut pe voi, locuitorii Sectorului 5! Cel mai important aliat! Singurul aliat care conteaza! Pentru voi m-am inscris in aceasta cursa, pentru copiii vostri si pentru sectorul acesta care merita sa iasa la lumina! Copiii din Sectorul 5 merita sa creasca frumos si in siguranta! Seniorii din Sectorul 5 merita sa traiasca decent dupa o viata de munca! Voi toti meritati sa fiti tratati cu respect! V-am cerut sa aveti incredere in mine si nu m-ati dezamagit! Va promit ca nici eu nu va voi dezamagi! Ma apuc de treaba! Meritati sa traiti intr-un sector in care parerea voastra conteaza, in care sunteti ascultati! Lucrurile se vor schimba, dragi prieteni! Voi fi 24/24 printre voi, impreuna vom gasi rezolvare la problemele care va macina de atata amar de vreme. Vin catre primarie! Vin cu poporul, cu locuitorii din sectorul 5! Primaria este de fapt a oamenilor! Iar voi, necuratilor, plecati acasa! Ati facut suficient rau!", a transmis Cristian Popescu Piedone, pe Facebook Candidatul Partidului Puterii Umaniste (PP-USL) nu a publicat un program electoral in care sa precizeze care sunt prioritatile sale de mandat, cate crese si gradinite va construi, ce spatii verzi va pune pe harta, cate locuri de parcare va crea sau ce masuri sociale va adopta pentru comunitate, asa cum au facut o parte din ceilalti primari castigatori din Bucuresti."In primul rand, eu nu vin sa promit, oamenii astia au avut vise si sperante. Eu vin sa indeplinesc aceste dorinte si vise. Pe mine oamenii m-au propulsat, nu partidele. Eu vin sa ma apuc de treaba, vin sa le demonstrez ca biroul meu este strada, ca nu trebuie sa stea in audienta trei-patru-cinci ore, doi ani si nici atunci sa nu fi primit. Pe mine ma vor gasi pe strada, la sedintele asociatiilor de proprietari si peste tot, pentru ca sunt produsul lor", spunea Cristian Popescu Piedone in cadrul unui interviu la malul marii.In schimb, Piedone a publicat pe Facebook mai multe videoclipuri in care sustine ca Sectorul 5 are nevoie de o deratizare si o igienizare imediata, in spatele blocurilor, nu pe marile bulevarde. Sectorul pe care l-a castigat mai are nevoie de parcari, curatenie, siguranta, crese si gradinite, in opinia sa."Sectorul 5 nu poate fi numit sector al Municipiului Bucuresti. Sectorul 5 este comuna pe care eu, Cristian Popescu Piedone, vreau sa o integrez in Capitala", spunea Piedone intr-un alt videoclip publicat in timpul campaniei.Intr-un material video difuzat de Antena 3, Piedone apare printre oameni, in precampanie electorala, si imparte in strada manusi de bucatarie, cu indemnul "Ai grija cu cine votezi, sa nu te frigi!", mesaj pe care bucurestenii l-au asociat cu incendiul izbucnit in clubul Colectiv in urma cu cinci ani, in urma caruia au murit 65 de persoane.In dosarul Colectiv, Piedone, primar al sectorului 4 la acea vreme, a fost condamnat in prima instanta la opt ani si jumatate de inchisoare. Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru 30 septembrie judecarea apelului in dosarul Colectiv.In cartier, Piedone a mai impartit pliante electorale cu mesajul "Eu sunt mic, dar voi stiti sa ma faceti mare. Votati Piedone".Din ultima declaratie de avere a lui Cristian Popescu Piedone, candidat la Primaria Sectorului 5, au disparut bunuri in valoare de 40.000 de euro. Potrivit declaratiei din 2016, in perioada in care era primar al Sectorului 4, Piedone era mostenitorul bijuteriilor familiei in valoare de 20.000 de euro, a unei colectii de obiecte vechi si timbre de 15.000 de euro si al unei colectii de pendule si ceasuri de buzunar de 5.000 de euro. In declaratia de avere din anul 2020, Piedone lasa necompletata sectiunea bunurilor de tipul bijuteriilor si obiectelor de arta.Intrebat de Ziare.com ce s-a intamplat cu averea in ultimii patru ani, Piedone a spus ca nu trebuie sa justifice cu nimic schimbarea, pentru ca nu a detinut o functie publica. "Sunt bunurile mele. Daca nu mai apar, nu mai sunt. Au trecut patru ani de zile. Nu am mai avut nimic cu administratia locala, nu am fost functionar public", a spus Piedone.Cristian Piedone a fost primar al Sectorului 4 din 2008 pana in noiembrie 2015, cand si-a dat demisia in urma incendiului din clubul Colectiv. In 1994 a intrat in PSD , apoi a ajuns in Partidul Conservator. In 2012 a candidat din partea USL pentru un nou fotoliu de primar. In anul 2016, Piedone a incercat sa candideze pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 4, dar Tribunalul Bucuresti i-a respins candidatura.Piedone a absolvit un liceu din Bucuresti si este licentiat in stiinte economice, avand o diploma de la Universitatea din Petrosani.