Diferentele din CV dintre fostul si actualul primar al Sectorului 5. Un economist versus un magistrat

Studii

Cariera profesionala

, in varsta de 57 de ani, a absolvit Liceul "Dimitrie Gusti" din Bucuresti si este licentiat in stiinte economice la Universitatea Petrosani., in varsta de 48 de ani, este licentiat in stiinte juridice la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti. Potrivit Cv-ului, el are un master in management si marketing in domeniul transporturilor navale, operatiuni bancare si burse, obtinut la Academia Navala "Mircea cel Batran" si un alt master in securitate si aparare nationala la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I".In 2008 a obtinut o diploma intr-un program de perfectionare al normelor si procedurilor de tehnica legislativa la Ministerul Administratiei si Internelor - Institutul National de Administratie. In 2010 a obtinut o diploma de specializare in protocol si comunicare in relatiile diplomatice internationale la Ministerul Afacerilor Externe - Institutul Diplomatic Roman.In perioada 2009 - 2010 s-a specializat in relatii diplomatice internationale la Ministerul Afacerilor Externe - Institutul Diplomatic Roman, iar in anul 2014 a abtinut o diploma in managementul afacerilor interne la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza". Totodata, in anul 2015 acesta si-a obtinut doctoratul la Universitatea Nicolae Titulescu.La Revolutia din 1989,era sef de restaurant si de complex hotelier pe litoral, iar in 1990 si-a deschis un restaurant in Bucuresti. Din anul 1994 a intrat in FDSN, iar in perioada 1996-2000 a fost consilier local in cadrul Consiliului Local al Sectorului 5.In perioada 2000-2004 a fost seful Directiei Inspectie Generala din cadrul Primariei Sectorului 6, dar si consilier municipal in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.In perioada 2004 - 2008 a fost consilier local in cadrul Consiliului Local al Sectorului 6, iar din iulie 2008 a fost ales primar al Sectorului 4. La alegerile locale din 2012, Piedone a obtinut un nou mandat la primaria Sectorului 4. La alegerile locale din 2020, a fost ales primarul Sectorul 5 al Capitalei.si-a inceput cariera in 1995 ca judecator la Judecatoria Constanta, apoi a fost consilier juridic la C.N.M. ROMLINE, Constanta. In perioada 1997 -1999 a fost avocat coordonator la un cabinet individual de avocatura, apoi avocat asociat la o societate civila.In perioada aprilie 2005 - decembrie 2006 ocupat functia de director in cadrul Directiei de Control la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, iar pana in anul 2008 a fost directorul general al Directiei de Control si Relatii Publice ale aceleasi institutii.In perioada 2008 - 2009 a fost avocat asociat coordonator la o alta societate civila, apoi devine consilierul personal al Ministrului Transportului, iar in perioada 2009 - 2011 a fost Vice-Presedinte AVAS in cadrul Guvernul Romaniei - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.In perioada 2012 - 2016 devine deputat in Parlamentul Romaniei, iar la alegerile locale din 2016 este ales Primarul Sectorul 5 al Capitalei.