CTP, mesaj puternic din ziua votului: "Am mers la vot aidoma unui peste aruncat pe mal si se sufoca"

Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera aceasta situatie o problema care nu se vrea rezolvata."Daca de un an de zile esti intr-un alt oras si lucrezi acolo, ar trebui sa ai dreptul sa votezi pentru orasul respectiv, ca la urma urmei, asta are importanta, sa votezi pentru locul in care traiesti si muncesti. Dar nu exista niciun fel de dorinta in directia asta la nivel politic. Se pare ca oamenii acestia - care muncesc in general in orase mari - sunt considerati periculosi de catre politicieni. E mai bine asa decat sa li se ofere - asa se gandesc domnii politicieni - posibilitatea sa voteze cu totii, cine stie ce poate sa rezulte din asta!", a afirmat Cristian Tudor Popescu, la Digi24.Totodata, gazetarul isi admite lipsa de ingrijorare fata de fraudarea votului dupa implementarea sistemului de detectare a votului multiplu. A fost o "mare realizare" introducerea lui in Romania si s-a intamplat dupa ce un astfel de sistem fusese deja implementat in Republica Moldova, a mentionat CTP.Cristian Tudor Popescu si-a exprimat de dimineata votul la alegerile locale si a relatat experienta sa la sectia de votare."De cum am intrat, mai intai mi s-a oferit dezinfectant, mi-am dezinfectat mainile, dupa care mi s-au dat manusi de protectie, dupa care mi s-a dat si o masca. Temperatura nu mi s-a luat nu cu termometru pistol, ci de la distanta, a aparut pe un ecran pe care eram filmat. Iar distantarea fizica a fost continua, tot timpul nu s-a apropiat nimeni de nimeni. In sectia de vot mi-am lipit autocolantul pe buletin singur, practic nu exista niciun fel de contact, niciun fel de apropiere in drumul prin sectia de votare. Mijloacele de dezinfectie si de protectie, dupa parerea mea, sunt suta la suta.Din pacate insa, nu am vazut lume prea multa. De atatia ani de cand votez aici cam stiu cum e cu prezenta, deocamdata prezenta e destul de jos. Sper sa nu ramana asa, oamenii sa se mobilizeze, pentru ca nu ii paste niciun pericol", a spus Cristian Tudor Popescu, potrivit Republica Intrebat de ce a mers la vot, gazetarul a comparat situatia sa cu cea a unui peste care se sufoca pe mal."Am mers la vot aidoma unui peste care e aruncat pe mal si se sufoca. Si pestele ce trebuie sa faca in situatia asta? Sare, se zbate in toate directiile, spera sa ajunga din nou in apa. Nu stie daca cu saritura urmatoare va atinge apa, dar stie ca daca sta, daca nu se misca, va muri. De aceea m-am dus la vot", a declarat Cristian Tudor Popescu.