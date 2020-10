Cum a bagat Firea in buzunar trei barbati de stat si cum va prelua PSD

Mi-a explicat ca nu e deloc ce se vede, si anume ca Firea a fost prima care lansa un atac devastator la seful de partid. In realitate, Ciolacu, Stanescu, Badalau si alti grei ai partidului, imediat dupa evenimentele din 10 august, au pus la cale detronarea lui Dragnea. Au actionat discret, au strans semnaturi, pregatiti pentru un puci de catifea.Din nefericire pentru ei, Firea a aflat de complot si s-a erijat imediat intr-un fel de portavoce, fara sa se consulte cu niciun coleg, fara sa tina cont de vreo strategie. Unii spun ca puciul n-ar fi esuat daca Firea n-ar fi inceput sa faca tot circul. Zgomotul i-a scarbit sau i-a speriat pe unii semnatari ai petitiei impotriva lui Dragnea, asa incat au decis sa se distanteze de tot demersul.Mi-am amintit intamplarea vazand cum, la miezul noptii, ditamai presedintele PSD Marcel Ciolacu , intra prin telefon la un post de televiziune si cere, atentie, anularea alegerilor din Bucuresti, pe baza unui fake news straveziu, lansat de televiziunea specializata deja in asemenea bombe fasaite.In acest vartej a fost cuprinsa toata conducerea partidului, pe langa presedintele Camerei Deputatilor. Vasile Dancu , cu morga lui academica, Sorin Grindeanu , fost prim-ministru, ambii considerati liderii de viitor ai PSD, cei care si-au asumat explicit reforma partidului si desprinderea definitiva de epoca Dragnea.Sa fi cerut o ancheta imediata a autoritatilor sau renumararea voturilor, asa cum au facut si ceilalti lideri de partide care aveau suspiciuni de frauda, cei trei n-ar fi iesit deloc din peisaj. Dar sa ceri reluarea votului, dupa un scrutin fara mari incidente, si pe baza unei manipulari ordinare, demontata in citeva ore, arata ca zilele celor trei barbati de stat in fruntea PSD sunt numarate.O sa explic de ce.Prima care a cerut anularea alegerilor a fost chiar Gabriela Firea , aflata in evidenta complicitate cu fostii ei colegi de la Antena3. Surse bine informate spun ca Firea i-ar fi presat pe cei trei sa repete dupa ea, ca la dictare. Ba a amenintat chiar ca, daca nu o fac, ii va acuza de tradare. Speriati de circul facut in ultimele zile de doamna Firea (care n-a pregetat sa acuze chiar firma de casa de falsificarea sondajului la urne), cei trei mari barbati de partid s-au conformat.Daca trei lideri ai partidului nu pot stapani furia si retorica irationala a Gabrielei Firea si se aliniaza in spatele ei, indiferent cat de aberante devin obiectivele si mesajul, inseamna ca nu va mai trece mult si Firea va deveni presedinta partidului.E amuzant ca echipa lui Ciolacu s-a temut de scenariul unei victorii la Bucuresti tocmai pentru ca banuiau ca Firea va cere foarte repede scaunul de sef suprem. Insa, evenimentele din ultimele zile arata ca si in varianta in care Firea a pierdut, fotoliile lor se clatina serios.Unii se asteptau de la Ciolacu sa rupa legaturile cu santajul institutiilor media atirnate de ani de zile de gitul partidului, sub pretextul ca ajuta partidul (ceea ce s-a dovedit o iluzie aproape de fiecare data), ca nu va mai da locuri in parlament oamenilor lui Dan Voiculescu . Iata, omul lui Dan Voiculescu este chiar in mijlocul lor si-i manipuleaza prin amenintari si crize de isterie asa cum n-ar putea-o face nici macar batrinul ei patron.Reforma echipei Ciolacu a inceput cu stangul. Partidul e in continuare prizonierul unui post de televiziune si-al trombelor de fake news starnite de asa-numitii jurnalisti care lucreaza acolo. Nu sunt semne ca pot scapa din aceasta dependenta paguboasa, cu atit mai mult cu cat, pionul otravit al Antenei3 este chiar in conducerea partidului si va dicta strategiile in functie de umorile personale, dar si de interesele sefilor ei traditionali.Insa Gabriela Firea nu se va multumi doar cu atat. Va obosi sa fie doar o trompeta, doar Cruella care bate din pantof la cei trei crai inspaimintati ca sa-i puna in miscare. Ea va dori chiar sefia partidului, oficial, prin Congres, si va face multe, multe valuri ca sa-si implineasca visul de marire.