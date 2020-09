Cum asteapta liderii PSD primele rezultate ale alegerilor locale. In ce judete se asteapta sa piarda social-democratii

Conducerea partidului este impartita intre cele doua sedii ale social democratilor. Presedintele Marcel Ciolacu este in sediul din Kiseleff, acolo unde sunt prezenti zeci de jurnalisti care asteapta primele reactii. Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea , candidatul partidului pentru Primaria Capitalei, s-a retras in sediul din Baneasa, departe de ochii presei, in asteptarea rezultatelor, potrivit Digi24 In discutiile informale cu jurnalistii, social democratii se asteapta sa piarda mai multe judete conduse acum de baroni PSD. Printre judetele unde PSD nu are nicio sansa de castig se numara Timis, Iasi si Bacau. Surse din PSD spun insa ca la finalul zilei, social democratii ar putea avea mai multe judete castigate decat PNL Fata de anul 2016, cand PSD castiga in stil mare Capitala, acum social democratii au emotii mari la Primaria Generala, dar si la majoritatea sectoarelor, cu exceptia sectorului 4."Pe votul politic stam insa bine. Putem sa facem majoritate cu Pro Romania si ALDE in Consiliul General", sustin sursele citate.La nivel national, PSD spera sa castige si in judetele pe care le controleaza in prezent. Lupta stransa este la Maramures, Neamt, Botosani, Caras Severin si Giurgiu. Hunedoara si Ialomita sunt alte judete in care PSD are emotii.Surse din partid au explicat pentru sursa citata ca la Ialomita s-a implicat fostul secretar general al PSD, Marian Neacsu , in favoarea candidatului Pro Romania care ar avea sanse sa castige sefia CJ. "Miza cea mai mare este sa formam majoritati cu Pro Romania si ALDE in cat mai multe judete", au mai declarat surse din partid.In asteptarea exit-polului, unii isi fac calcule politice si in interiorul partidului. Un rezultat prost la alegeri ar putea duce la modificari in structura de vice-presedinti, proaspat aleasa la Congresul din luna august.