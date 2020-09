Cum poti afla rapid la ce sectie trebuie sa votezi. Aplicatia care necesita doar CNP-ul si numele de familie

O particularitate a scrutinelor locale este aceea ca dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul in care alegatorul isi are domiciliul sau resedinta si numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea de domiciliu sau resedinta.Alegatorii pot identifica sectia de votare la care sunt arondati si adresa acesteia, accesand site-ul https://registrulelectoral.ro/ si introducand datele personale.Ordonanta de Urgenta nr. 44/2020 din 8 aprilie 2020 a stabilit prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016-2020. In ordonanta se arata ca, in contextul epidemiologic actual, alegerile pentru autoritatile locale nu pot fi organizate in termenul prevazut de legislatia in vigoare, deoarece operatiunile preelectorale si electorale presupun interactiunea fizica a alegatorilor, candidatilor si organizatorilor, care ar insemna riscuri majore la adresa sanatatii publice.