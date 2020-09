Cum s-a folosit candidatul PNL la Primaria Alba Iulia de resursele administratiei locale pentru a-si face campanie electorala

Materialele respective au fost realizate din fondurile financiare alea Primariei si reprezinta realizari ale administratiei locale. Viceprimarul cu atributii de primar, Voicu Paul, este candidatul PNL la functia de primar.Reprezentantii USR au sesizat faptul ca pe materialele amplasate in mai multe zone din oras apare sintagma #CrestemAlbaIulia, care este prezenta si pe materialele electorale ale candidatului PNL. Ambele Birouri Electorale au admis sesizarea si au dispus eliminarea obiectelor mentionate.Sintagma #crestemalbaiulia apare pe materialele electorale ale candidatului PNL"Autoritatile publice au obligatia de a fi neutre in respectarea libertatii alegatorilor de a-si forma o opinie, in special, cu referire la mijloacele de informare in masa, afisajul, dreptul de a demonstra, finantarea partidelor si candidatilor. Aceasta obligatie negativa, de neutralitate, a fost incalcata de Primarul Municipiului Alba Iulia, ca autoritate publica locala, in sensul art.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, care este si candidatul PNL la functia de primar al municipiului Alba Iulia la alegerile din 27.09.2020.Autoritatea publica locala, in speta ciceprimarul cu atributii de primar al municipiului Alba Iulia, a facut publicitate in perioada campaniei electorale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 27.09.2020 cu proiecte/realizari cuprinse in programul electoral al PNL, prezentat in aceasta campanie electorala, in mediul on line prin acelasi #CrestemAlbaIulia", se precizeaza in decizia BEC Alba, care a respins luni contestatia formulata de Primaria Alba Iulia si de PNL la decizia anterioara a BEC Alba Iulia.Este vorba despre 25 de panouri, 9 cilindri si o prisma in care Primaria Alba Iulia expunea proiectele ce se deruleaza in oras: de la iluminat public stradal, la piste de biciclete sau investitii de mare anvergura in viitor. In replica, reprezentantii Primariei au comunicat faptul ca materialele au fost plasate din data de 5 august si fac parte din campania de informare a locuitorilor Municipiului Alba Iulia despre activitate de investitii pe termen lung si mediu pe raza UAT Alba Iulia. Acestia au mai preciat ca beneficiarii campaniei de informare sunt locuitorii municipiului Alba Iulia, iar scopul campaniei este unul strict informativ.Membrii birourilor electorale nu au fost de acord cu aceste motive si au decis ca materialele informative ale Primnariei sunt ilegale si trebuie indepartate de pe domeniul public.Cititi si: