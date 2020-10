Cum s-au fraudat alegerile intr-o comuna din Vaslui cu ajutorul unei asistente de la Psihiatrie, un medic de familie si un brancardier

Cum faceau rost de adeverintele false

Ei sunt acuzati de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si abuz in serviciu.Primarul Benone Pletea, viceprimarul Ionel Iacomi, presedintele sectiei de votare Manzati, Romeo Baboi, medicul de familie Doru Munteanu si sotia acestuia, asistenta de la sectia Psihiatrie a spitalului din Barlad, Antofi Arina Geta si brancardierul Tamas Georgel sunt cercetati in acest dosar, potrivit vremeanoua.ro Ei sunt suspectati ca au participat in calitate de autori sau complici la fraudarea alegerilor din comuna Ibanesti, prin intermediul urnei mobile.Potrivit Ordonantei de retinere, citata de presa locala, "pe 26 septembrie 2020, numitii Pletea Benone si Iacomi Ionel au completat in numele persoanelor la care urmau sa se deplaseze membrii sectiilor de votare cu urna mobila, la care au atasat adeverintele medicale, ulterior predandu-le presedintilor sectiilor de votare nr. 337 Ibanesti - un numar de 40 de cereri, plus adeverinte medicale, sectia 338 Manzati, un numar de 32 de cereri insotite de adeverinte medicale si 339 Putu Olarului un numar de 9 cereri, insotite de adeverinte medicale, fara a avea acordul persoanelor indreptatite si fara ca acestea sa aiba cunostinta de acest lucru".Procurorii mai arata ca "la data de 16 septembrie 2020, numitul Pletea Benone, primar si candidat la functia de primar al comunei Ibanesti, a contactat-o pe numita Antofi Arina - Geta, asistent medical la sectia Psihiatrie din cadrul spitalului "Elena Beldiman" Barlad, in vederea eliberarii unui numar de 90 de adeverinte medicale ce urmau a fi folosite ulterior la solicitarea urnei mobile.Pletea Benone si Antofi Arina - Geta s-au intalnit la Barlad, ocazie cu care numitul Pletea i-a inmanat un numar de trei tabele cu numele si datele de identificare ale persoanelor pentru care urma sa fie eliberate adeverintele medicale si o suma de bani drept contravaloarea acestora".