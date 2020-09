Cum vor avea loc alegerile in pandemie: In sala de vot vor intra maximum cinci persoane. Alegatorul isi lipeste singur timbrul cu mentiunea "votat"

"Masca, obligatorie"

Distantarea: Minim un metru

Alegatorul isi lipeste singur timprul

Totodata, in ziua votarii, echipa care transporta urna speciala se va deplasa mai intai la adresele solicitantilor din alte cauze decat COVID-19, la unitatile sanitare non-COVID, la unitatile medico-sociale, azile de batrani, penitenciare si centre de retinere si arestare preventiva. Abia ulterior, echipa care transporta urna speciala se va deplasa la unitatile sanitare COVID-19 si la adresele persoanelor izolate si carantinate, conform documentului."Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalul de paza care insotesc urna speciala trebuie sa poarte masca si manusi ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o solutie dezinfectanta pe baza de alcool la parasirea fiecarei incinte. Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalul de paza care insotesc urna speciala nu vor intra in locuinta in care se afla alegatorul si vor realiza toate formalitatile la intrarea in aceasta, asigurand o distanta de minimum 1 metru fata de alegator", mentioneaza sursa citata.Alegatorul care voteaza prin intermediul urnei speciale si celelalte persoane prezente in incinta vor purta obligatoriu masca.Alegatorul isi va dezinfecta mainile inainte de preluarea buletinelor de vot si a stampilei cu mentiunea "Votat", isi va inlatura pentru scurt timp masca spre a fi identificat si isi va repozitiona masca acoperind nasul si gura. Alegatorul va semna in lista electorala utilizand ori de cate ori este posibil pixul personal.Stampila cu mentiunea "Votat" si, daca este cazul, pixul utilizat de alegator se dezinfecteaza dupa votare de catre unul dintre membrii echipei care transporta urna speciala prin pulverizare/stergere cu solutie dezinfectanta sau prin stergere cu servetele/lavete impregnate cu dezinfectant pe baza de alcool, reiese din document.In cazul in care este vorba despre persoane internate in unitati sanitare, echipamentul de protectie pentru membrii birourilor electorale si personalul de paza care insotesc urna speciala va fi asigurat de catre unitatea sanitara, in conformitate cu nivelul de echipare corespunzator sectiei respective.In ce priveste sectiile de votare, toti participantii la procesul electoral vor trebui sa poarte masca, fiind asigurata distantarea fizica de minimum un metru intre persoane.Accesul in localul de vot se va face esalonat, astfel incat in sala unde se voteaza sa nu fie prezenti, in acelasi timp, mai mult de 5 alegatori si sa se respecte distantarea de minimum un metru. Alegatorii vor fi obligati sa isi dezinfecteze mainile la intrarea in sediul sectiei de votare si la iesire.Alegatorul va fi instruit sa pozitioneze actul de identitate sau documentul de identitate in suportul terminalului informatic astfel incat datele sale de identificare sa poata fi preluate in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal - SIMPV.In vederea identificarii de catre operatorul de calculator si de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare, alegatorul va fi instruit sa isi indeparteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanta de minimum 1,5 m fata de operatorul de calculator si membrii biroului electoral al sectiei de votare. Dupa identificare, alegatorul isi va repozitiona masca acoperind nasul si gura.Pe cat posibil, buletinele de vot, stampila cu mentiunea "Votat" si pixurile ce vor fi utilizate de catre alegatori pentru semnare vor fi dispuse astfel incat alegatorul sa le poata prelua singur, fara a avea contact direct cu membrii biroului electoral al sectiei de votare.Dupa exercitarea dreptului de vot, alegatorul isi va aplica singur, la indicatia si sub supravegherea membrilor biroului electoral al sectiei de votare, timbrul autocolant ori stampila cu mentiunea "Votat".Vor fi stabilite "pe cat posibil, prin grija primarilor", circuite separate de intrare si de iesire in sediul sectiei de votare si in localul de vot, fiind asigurat si personalul tehnic care va masura temperatura participantilor la procesul electoral.Edilii ar urma sa asigure termometrele non-contact, iar Ministerul Sanatatii - materialele de protectie sanitara, precum si materiale dezinfectante pentru sectiile de votare.Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau loctiitorul acestuia, dupa caz, se va asigura ca numarul total al persoanelor care sunt prezente in acelasi timp in localul de vot, exceptand alegatorii, nu va fi mai mare de 15.Numarul total al persoanelor care sunt prezente in acelasi timp in localul de vot, pe durata numararii voturilor, nu poate fi mai mare de 20.