Dacian Ciolos, la Craiova: Cativa hoti intind mana si cer din nou votul craiovenilor

"La Craiova, cativa hoti intind mana si cer din nou votul craiovenilor, ca sa ajunga din nou in functii publice. Solomon, care a fost prins cu mana in banul public si care a facut puscarie pentru asta e din nou candidat . Peremista si pesedista Olguta Vasilescu, fosta mana dreapta a lui Vadim Tudor si-a lui Liviu Dragnea , vrea un nou mandat, dupa ce ultimul pe care l-a obtinut a durat 3 luni de zile, ca sa zboare din nou intr-o alta functie publica, de unde sa poata sa mulga. Cam asta fac. Deci avem penali si impostori, hoti si incompetenti, lichele care au din nou tupeul sa se ceara din nou in functii publice, pe banii dumneavoastra. Sunt niste penali care au fost dovediti de justitie ca sunt penali si care au acum nerusinarea sa candideze din nou. (..) Nu mai votati hoti, nu mai votati incompetenti, nu mai votati corupti, nu mai votati impostori, care stiu o singura limba straina: a hotiei, a coruptiei si a imposturii. Nu votati hoti, care au recunoscut ca au furat. Bani au ajuns in buzunarele clanurile interlope din Craiova, care sunt conduse de politicieni", a declarat, intr-o conferinta de presa, Dacian Ciolos.Acesta a mai afirmat ca orasul Craiova si regiunea Olteniei pot fi zone cu perspectiva, cum sunt multe localitati din Transilvania."Am simtit o resemnare din partea multor oameni ca lucrurile nu prea se mai pot schimba, ca sunt cam aceiasi oameni care se invart. Noi venim si le spunem ceea ce vrem sa facem, dar foarte multi oameni nu prea mai cred in promisiuni. Cred ca de la Craiova poate pleca un nou val de speranta, de emulatie, pentru a relansa Oltenia. Craiova a mai facut asta, in mai multe domenii, de mai multe ori si, asa cum simt vibratia de la europarlamentare incoace, cred ca aici exista masa critica de oameni, de tineri, de antreprenori care au reusit in viata si fara ajutorul astora, si fara ajutorul celor care de 30 de ani au destinele Romaniei si destinele Doljului si ale Craiovei in mana si am vazut cam ce-au putut sa faca. (...) Ceea ce putem face impreuna o sa ajute in a reda speranta ca si Craiova si Oltenia pot fi la fel de cu perspectiva cum e Transilvania si cum sunt alte zone si regiuni din Europa", a mai spus presedintele PLUS.